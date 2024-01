Com o peso da crise climática às costas, os agricultores europeus estão a manifestar-se contra políticas que dizem ser contraditórias, injustas e que os deixam preocupados com o futuro.

As estradas foram bloqueadas em toda a França, o estrume e os resíduos agrícolas foram largados à porta das repartições públicas e os fardos de feno espalhados pelos restaurantes de fast food.

Tudo começou no ano passado, quando os agricultores começaram a desaparafusar os sinais de trânsito e a colocá-los de novo ao contrário. Por vezes, acrescentavam o slogan "on marche sur les têtes", que significa "estamos a andar de cabeça para baixo", em referência ao facto de o seu mundo estar virado de cabeça para baixo.

Desde então, os protestos tornaram-se cada vez mais perturbadores e foram atingidos por uma tragédia na terça-feira, quando uma agricultora e a sua filha morreram e o seu marido ficou gravemente ferido numa colisão de trânsito numa barricada de protesto na região de Ariège, no sudoeste de França.

O maior sindicato de agricultores de França, a FNSEA, afirma que os protestos vão continuar "esta semana e enquanto for necessário". Está a considerar a possibilidade de uma ação a nível nacional à medida que o movimento progride.

Mas não se trata apenas de França. Já confrontados com as perdas económicas decorrentes da crise climática, os agricultores europeus estão a manifestar-se contra as políticas verdes que dizem ser contraditórias, injustas e que os deixam preocupados com o futuro.

Porque é que os agricultores franceses estão zangados?

A revolta dos agricultores franceses resulta de uma complicada malha de diferentes políticas e cortes de financiamento.

O gasóleo agrícola deverá ficar mais caro com a supressão dos subsídios, os agricultores enfrentam um acréscimo de 47 milhões de euros por ano em taxas de consumo de água e afirmam que os regulamentos complicados tornaram difícil saber o que podem ou não fazer.

Os agricultores também se opõem às proibições de pesticidas e herbicidas impostas pelo Pacto Ecológico Europeu e a um novo tratado a nível da UE que poderá permitir a importação de mais carne de bovino brasileira e argentina. Os agricultores afirmam que é extremamente difícil competir com estes países, uma vez que não estão vinculados a regras rigorosas em matéria de bem-estar animal.

A frustração é ainda maior quando se candidatam aos 9 mil milhões de euros por ano de subsídios que a França recebe da UE. Segundo os agricultores, passam pelo menos um dia por semana a preencher a papelada.

Segundo os agricultores, a indústria agrícola é confrontada com uma série de políticas contraditórias, que os levam a tentar reduzir o impacto ambiental da agricultura e, ao mesmo tempo, aumentar a produção alimentar.

Com um número cada vez menor de pessoas a trabalhar para produzir os alimentos necessários para alimentar a França, muitos estão preocupados com o futuro.

Agricultores bloqueiam o viaduto Hubert Touya numa autoestrada em Bayonne, no sudoeste de França, esta terça-feira. AP Photo/Nicolas Mollo

Alguns dos seus apelos foram atendidos em dezembro, quando o governo recuou nos planos de aumentar as taxas de licença para bombear águas subterrâneas e libertar pesticidas. O aumento do preço do gasóleo devido à eliminação dos subsídios também foi suspenso e uma proposta de proibição do controverso herbicida glifosato foi anulada, numa tentativa de apaziguar os manifestantes.

Após uma reunião entre a FSEA, o novo Primeiro-Ministro Gabriel Attal e o Ministro da Agricultura Marc Fesneau, na segunda-feira, o presidente do sindicato Arnaud Rousseau disse aos meios de comunicação franceses que "não haverá levantamento das acções enquanto não houver decisões concretas".

O Governo francês afirmou que "ouviu o seu apelo" e, na quarta-feira, numa conferência de imprensa, anunciou que iria fazer anúncios nos próximos dias.

Raiva está a espalhar-se pela Europa

Os protestos dos agricultores franceses têm-se espalhado pelos países vizinhos, Holanda e Alemanha. Os agricultores franceses protestam contra as decisões injustas e imprevisíveis do governo em matéria de agricultura.

No ano passado, os agricultores holandeses bloquearam estradas, despejaram estrume nas ruas e protestaram à porta das casas dos políticos contra a regulamentação que visa reduzir as emissões de azoto.

Sendo um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, a indústria é responsável por cerca de metade das emissões totais de azoto dos Países Baixos. Em 2019, o mais alto tribunal administrativo dos Países Baixos decidiu que o sistema de licenças de azoto não estava a conseguir impedir que estas emissões prejudicassem as reservas naturais especialmente protegidas, conhecidas como a rede Natura 2000.

Embora a decisão inicial não tenha sido notícia de primeira página, o governo logo disse que precisava tomar "medidas drásticas" para corrigir a situação - incluindo a compra e o fechamento de fazendas de gado.

Milhares de manifestantes participam num protesto antigovernamental de organizações de agricultores em Haia, nos Países Baixos, em março do ano passado. AP Photo/Peter Dejong

O anúncio súbito de cortes deixou os agricultores com a sensação de que não estavam a ser tratados de forma justa. Já tinham reduzido significativamente as emissões de azoto nos últimos 30 anos e o financiamento das zonas rurais tinha sido reduzido a favor do investimento urbano.

As políticas governamentais anteriores tinham-nos encorajado a expandir-se e agora os agricultores, sobrecarregados com dívidas, estavam a ser informados de que tinham de reduzir a dimensão das suas explorações.

Os protestos levaram à fundação do partido político de direita BoerBurgerBeweging (BBB), que prometeu aos agricultores uma maior participação na política agrícola. Em 2023, o BBB ganhou as eleições provinciais e, na sequência das eleições para o Senado, acabou por ser o partido com o maior número de lugares no Senado neerlandês.

A raiva também tem vindo a crescer na Alemanha devido aos planos para eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis no valor de até 3.000 euros por ano para uma empresa média. O ressentimento a mais longo prazo sobre a aplicação injusta das políticas ambientais só veio alimentar o fogo.

Os agricultores têm vindo a sair à rua desde dezembro e, na segunda-feira, juntaram-se em Berlim a ativistas ambientais. As ruas estavam repletas de veículos pesados.

Agricultores com tratores chegam para um protesto no distrito governamental em Berlim, na Alemanha, na semana passada. AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

Os agricultores dizem que apoiam uma agricultura ecológica e geneticamente não modificada, mas que esta deve ser acompanhada de subsídios ou, pelo menos, de preços justos para os alimentos que produzem. É um sentimento partilhado por muitos que saem à rua em toda a Europa.

Agricultura poderá vir a ser um dos principais temas das eleições europeias?

A exasperação também aumentou no Leste da UE, com protestos na Polónia, Roménia, Eslováquia, Hungria e Bulgária, onde os agricultores se queixaram da concorrência desleal dos cereais a preços reduzidos provenientes da Ucrânia.

Na Roménia e na Bulgária, os postos fronteiriços foram invadidos por tratores e camiões. A Polónia viu o seu ministro da agricultura demitir-se em abril passado devido ao conflito, embora os novos subsídios tenham agora acalmado um pouco a situação.

No entanto, muitos agricultores continuam preocupados com os impostos excessivamente elevados e a regulamentação cada vez mais restritiva. Os agricultores, que se ressentem do impacto das secas, das inundações e dos incêndios florestais, afirmam que as políticas verdes só os estão a pressionar ainda mais.

Nas próximas semanas, os protestos poderão alargar-se ainda mais, com a Espanha e a Itália a juntarem-se ao movimento. Na quinta-feira, a Comissão Europeia deverá iniciar conversações estratégicas com sindicatos de agricultores, empresas agrícolas e peritos, para tentar apagar o fogo.

Mas, à medida que as tensões continuam a aumentar, a agricultura está a preparar-se para ser uma questão importante em toda a UE antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho.