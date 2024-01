Dois mortos nos protestos dos agricultores franceses

De Euronews

Agricultores franceses bloquearam autoestrada com tratores em protesto pelos impostos altos e falta de apoios do Estado. Duas pessoas morreram quando um veículo avançou contra a barreira dos manifestantes

Duas pessoas morreram em França nos protestos dos agricultores, que pedem mudanças no sector, mais apoios e menos burocracias. As vítimas são uma mulher, agricultora, e a filha de 14 anos.

Ambas estavam numa barreira formada pelos agricultores no departamento Ariège quando um automóvel investiu contra a barreira e atingiu a família - o pai está internado com ferimentos graves.

O Ministério Público informou entretanto em comunicado que o condutor do veículo não tinha álcool no sangue e foi detido juntamente com outros dois ocupantes do automóvel. Foi aberta uma investigação por homicídio negligente, uma vez que o ocorrido "não parece revestir-se de carácter intencional", especifica a declaração.

Os protestos dos agricultores franceses conseguiram entretanto bloquear pelo menos uma autoestrada, nos arredores de Perpignan, onde se concentrou cerca de uma dezenas de tratores.

Os sindicatos associados aos protestos pedem medidas contcretas após um impasse na discussão com o governo de Gabriel Attal.

Na noite de segunda-feira, o governo recebeu os sindicalistas durante mais de duas horas, mas não houve qualquer anúncio no final. O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores de França, Arnaud Rousseau, garantiu que as ações de protesto vão prosseguir enquanto não houver decisões do executivo em resposta às reivindicações dos agricultores, que pedem melhores condições de trabalho.

Perante os protestos, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou em confererência de imprensa que tinha dado instruções para que não fossem enviadas forças policiais para dispersar as manifestações.

"Quero garantir-lhes o meu apoio político", disse Darmanin aos jornalistas, citado pela AP.

Agricultores protestam em vários países da Europa

Reivindicações semelhantes às francesas levaram os agricultores de outros países europeus a conduzir os mesmos protestos. Centenas de tratores já conseguirar paralisar o trânsito em países como **Alemanha,**Países Baixos e Polónia.

Na Roménia, os agricultores estão em protesto, esta terça-feira, pelo 13.º dia consecutivo: em Afumati, nos arredores de Bucareste, dezenas de camiões e tratores permanecem estacionados na berma da estrada.

Apesar de a Câmara Municipal da capital romena ter aprovado uma "manifestação planeada" na praça principal da cidade, os manifestantes não compareceram e garantem que vão ficar na estrada até que os seus pedidos de redução de impostos para o sector sejam atendidos.