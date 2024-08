Trump vs Harris: quem está a liderar as sondagens para as eleições presidenciais nos EUA?

Descubra quem está a ganhar e quem está a perder terreno nas últimas sondagens de opinião sobre as eleições presidenciais nos EUA.

No dia 5 de novembro, os cidadãos norte-americanos irão às urnas para escolher o seu próximo presidente, numa corrida que tem sido tensa e dramática.

No final de julho, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, desistiu da sua candidatura à eleição de 2024, após semanas de pressão na sequência de um desempenho desastroso num debate e de questões crescentes sobre a sua saúde.

Biden apoiou a sua vice-presidente, preparando o terreno para um confronto entre Donald Trump e Kamala Harris.

A Convenção Nacional Democrata, realizada em Chicago na semana passada, confirmou a nomeação de Harris e a do governador do Minnesota, Tim Walz, a sua escolha para vice-presidente.

Os dois estão agora envolvidos num confronto renhido com Trump e a sua escolha para vice-presidente, JD Vance.

Quem é que está na frente e quem é que se prevê que ganhe?

De acordo com as últimas sondagens nacionais e dados históricos de Biden e Trump recolhidos pela Euronews, as tendências indicam um recente aumento do apoio a Harris, faltando pouco mais de dois meses para os dois candidatos fazerem campanha e aumentarem o apoio dos eleitores, especialmente nos principais estados dos EUA.

Os gráficos ilustram a evolução da margem das sondagens ao longo das campanhas dos candidatos Biden vs Trump e Harris vs Trump.

Desde a retirada de Biden da corrida presidencial, Harris conseguiu recuperar o terreno perdido pelos democratas.

Em agosto, Harris começou a liderar as sondagens pela primeira vez na corrida, apesar de alguns analistas acreditarem que a tentativa de assassinato do antigo presidente em meados de julho significava que a sua eleição estava quase garantida.

A posição de Harris melhorou ainda mais depois de os seus apoiantes terem abraçado Walz, que inicialmente era visto como uma escolha surpresa e um relativo desconhecido.

Entretanto, a campanha de Trump foi alvo de duras críticas por causa dos seus pontos de vista conservadores e dos seus apoiantes, incluindo o Projeto 2025, um plano de extrema-direita que alguns vêem como uma ameaça direta contra o governo de Washington e os seus controlos e equilíbrios democráticos.

JD Vance também tem sido alvo de desaprovação na sequência das suas aparições públicas pouco impressionantes.

Depois de o candidato independente Robert F. Kennedy Jr. ter desistido da corrida e apoiado publicamente Trump no sábado, alguns especialistas acreditaram que isso resultaria numa onda de apoio ao candidato republicano - no entanto, as sondagens mostram o contrário, por enquanto.

No entanto, os números atuais não prevêem um vencedor claro, uma vez que a diferença permanece dentro da margem de erro.

As nossas médias das sondagens serão atualizadas pelo menos uma vez por dia.