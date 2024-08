ABBA querem impedir Trump de usar a sua música nos comícios

Apesar de a campanha de Trump alegar que tem as devidas autorizações, as estrelas suecas da pop querem que o candidato deixe de usar o tema "The winner takes it all".

Desta vez, os ABBA não dizem "Thank you for the music" (obrigado pela música), mas o ciontrário: o grupo pop sueco pediu a Donald Trump que deixasse de utilizar as suas canções nos comícios de campanha - mas a equipa de campanha do candidato presidencial republicano diz que tem autorização.

Os ABBA descobriram recentemente a utilização não autorizada da sua música e dos seus vídeos num evento de Trump através de vídeos que apareceram na Internet”, afirma um comunicado da banda, que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 1974 com ‘Waterloo’ e se tornou uma das bandas mais bem sucedidas de sempre, à Associated Press.

“Como resultado, os ABBA e o seu representante solicitaram prontamente a remoção e a eliminação desse conteúdo. Não foi recebido qualquer pedido; por conseguinte, não foi concedida qualquer autorização ou licença”.

Em resposta, um porta-voz da campanha de Trump disse que tinha obtido uma licença: “A campanha tinha uma licença para tocar música dos ABBA através do nosso acordo com a BMI e a ASCAP”, disse um porta-voz à Associated Press.

ABBA depois da vitória no Festival da Eurovisão de 1974 com "Waterloo" Robert Dear/AP

Os ABBA são apenas os últimos de uma longa lista de artistas que se opuseram a que Trump utilizasse as suas canções. Antes das eleições de 2020, essa lista incluía Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell Williams, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. e Guns N' Roses.

Céline Dion pediu ao candidato que deixasse de usar “My Heart Will Go On”, enquanto Beyoncé impediu Trump de usar a sua canção “Freedom” num vídeo de campanha.

Os herdeiros de Sinéad O'Connor também exigiram que Trump deixasse de utilizar a canção “Nothing Compares 2 U” da falecida artista em comícios políticos, juntamente com a família da lenda da soul Isaac Hayes, que intentou uma ação judicial exigindo 3 milhões de dólares de indemnização.

As campanhas não precisam da autorização expressa de um artista para tocar as suas canções em comícios, desde que a organização política ou o local do evento tenham obtido o que é conhecido como uma licença geral das organizações de direitos de execução ASCAP e BMI.

"The winner takes it all" terá sido tocada em vários eventos de Trump

O jornal diário sueco Svenska Dagbladet afirmou que o seu repórter assistiu, em julho, a um comício de Trump no Minnesota onde foi tocada a canção “The Winner Takes it All”. A Universal Music sueca disse que tinham surgido vídeos da música dos ABBA a ser tocada em pelo menos um evento de Trump.

Os ABBA, que já marcaram 20 canções no Hot 100 da Billboard, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, lançaram um álbum de regresso, “Voyage”, em 2021.