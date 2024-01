O potencial regresso de Donald Trump à Casa Branca, nas eleições dos EUA, em novembro de 2024, poderá deixar a Europa "por sua conta" na defesa de certos valores políticos, afirmou o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo.

PUBLICIDADE

"Se, em 2024, voltarmos a ter a América em primeiro lugar, a Europa estará mais do que nunca sozinha", afirmou Alexander De Croo, terça-feira, na primeira sessão plenária do ano, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França).

O líder belga afirmou que a Europa não deve "temer" a perspetiva de um regresso de Trump: "Devemos abraçá-la, colocando a Europa numa base mais sólida, mais forte, mais soberana e mais autossuficiente", acrescentou.

O seu aviso foi feitos depois da vitória esmagadora de Donald Trump no caucus (seleção ao nível das primárias do Partido Republicano), no estado do Iowa - um primeiro passo decisivo para se tornar o candidato presidencial republicano de 2024.

Uma vitória dos republicanos nas eleições presidenciais de novembro ameaça perturbar a política fortemente alinhada do Ocidente em relação à Ucrânia.

Os EUA são o maior doador de ajuda militar e financeira ao governo de Kiev, mas o apoio foi interrompido devido aos apelos de alguns membros do Partido Republicano para reduzir os pagamentos.

Para os Estados Unidos e para outros aliados, o apoio à Ucrânia é uma questão estratégica, é uma consideração geopolítica. Para nós, europeus, o apoio à Ucrânia é existencial. Alexandre De Croo Primeiro-ministro, Bélgica

Esta situação colocou ainda mais pressão sobre a UE, que tenta aprovar o seu fundo de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia, depois de o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ter usado o seu veto para bloquear a proposta em dezembro.

Os Estados-membros estão, atualmente, a preparar concessões a Orbán na esperança de dar luz verde ao plano durante uma cimeira extraordinária, a 1 de fevereiro.

Na segunda-feira, Orban felicitou Trump pela sua vitória no caucus do Iowa.

Mas De Croo, cujo governo detém a presidência rotativa de seis meses do Conselho da UE, advertiu que o futuro da Europa depende da guerra na Ucrânia.

"Para os Estados Unidos e para outros aliados, o apoio à Ucrânia é uma questão estratégica, é uma consideração geopolítica. Para nós, europeus, o apoio à Ucrânia é existencial", disse De Croo, aos eurodeputados.

"O apoio à Ucrânia é existencial e está no cerne da nossa segurança e da nossa prosperidade", acrescentou.

No início deste mês, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, revelou que, enquanto presidente dos EUA em 2020, Trump disse à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que os EUA não ajudariam a Europa se esta fosse atacada.

"Tem de compreender que, se a Europa estiver sob ataque, nunca iremos ajudá-la e apoiá-la", disse Trump, durante o Fórum Económico Mundial, de 2020, em Davos, de acordo com Breton, acrescentando que "a propósito, a NATO está morta".

O aviso de Trump foi feito dois anos antes de a Rússia ter deslocado as suas tropas para a Ucrânia, o que levou a aliança da NATO a fornecer apoio militar e financeiro sem precedentes a Kiev, e a Finlândia e a Suécia a romperem com a sua política de neutralidade de décadas para pedir para se juntar às fileiras da aliança.

Tensão comercial

Os altos funcionários de Bruxelas também receiam que um regresso de Trump possa significar o fim de uma recente pausa nas tensões comerciais entre a UE e os EUA e que afete a economia europeia.

A administração Trump impôs tarifas sobre o aço e o alumínio da UE que entram nos EUA em 2018, alegando que os produtos fabricados no estrangeiro eram uma ameaça à segurança nacional. Uma trégua acordada com a administração Biden para resolver o litígio foi recentemente prorrogada por mais 15 meses.

Trump prometeu que, se for eleito presidente em 2024, aplicará um imposto de 10% sobre todas as importações estrangeiras e taxas ainda mais elevadas sobre os produtos provenientes da China.

PUBLICIDADE

Entretanto, os estados norte-americanos do Colorado e do Maine proibiram-no de se candidatar à presidência pelo seu papel nos motins do Capitólio, em janeiro de 2021. Espera-se que Trump conteste as decisões.

A confortável vantagem do ex-presidente sobre os rivais republicanos significa que ele ainda pode vencer sem se candidatar nesses dois estados - mas seu status de líder pode ser desafiado se outros estados seguirem o exemplo do Colorado e do Maine.