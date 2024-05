Turistas invadem praias da Roménia

De Euronews

Feriado do Primeiro de Maio marcou o início da época estival no país, e muitos quiseram aproveitar o sol.

PUBLICIDADE

Com um feriado do Primeiro de Maio soalheiro, dezenas de milhares de turistas invadiram as praias da Roménia. O primeiro dia de maio marca o início da época estival no país e muitos aproveitaram o fim de semana prolongado para uns dias de sol e divertimento. Foram muitas as festas na noite de terça para quarta-feira, que muitas vezes acabaram com os foliões a dormir na praia. Vama Veche e Costinesti foram alguns dos destinos de eleição.

Segundo a indústria hoteleira romena, cerca de 50 mil pessoas encheram os hotéis do litoral durante o fim de semana prolongado.