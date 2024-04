Festival das Tulipas na Roménia, uma tradição com mais de meio século

De Euronews

Pitești é conhecida como "A cidade das tulipas" e é onde milhares de bulbos enchem de cor e animação esta cidade romena há mais de 50 anos. Há amostras de mais de 90 variedades de tulipas, oficinas, música e animação para crianças e idosos.

Esta celebração colorida é uma tradição de quase meio século em Pitești, também conhecida como "A cidade das tulipas". O evento reúne produtores e amantes das flores, durante três dias, no centro da cidade. A edição deste ano bate um novo recorde: 460.000 bulbos de 90 variedades.

O festival inclui uma exposição de arranjos florais e a feira das flores, mas também oficinas para crianças, concertos e espetáculos de música e dança.

O festival começou em meados dos anos 70, quando trouxeram vários milhares de bulbos para embelezar a cidade; desde então, Pitești encontrou o gosto e a habilidade para cultivar tulipas tão típicas dos Países Baixos.

Pitești, muito mais que tulipas

Quase todas as atrações turísticas de Pitești estão dentro de uma ou duas quadras da central Piata Muntenia. O Museu do Condado, a igreja do príncipe, o monumento do levantamento camponês de 1907, hotéis, restaurantes, pubs e cafés estão ao redor da Piata Muntenia.

A cidade é cercada por colinas, sendo o centro de uma área rica em vinhedos e pomares de ameixas. Ao lado de Pitești, na margem oposta do rio Arges, encontra-se Stefanesti com uma das vinícolas de vinho mais conhecidas e apreciadas na Roménia.