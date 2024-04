Slot machines no salão de jogos - Direitos de autor EBU

Artigo publicado originalmente em inglês

A Roménia proibiu as salas de jogo nas cidades e aldeias com menos de 15.000 habitantes. A chamada "lei das slot machines" foi aprovada numa sessão plenária da Câmara Baixa do Parlamento.