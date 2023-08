Pilotos e paraquedistas em acrobacias impressionantes no Bucharest International Air Show

Milhares de pessoas reuniram-se em Baneasa para admirar as manobras das aeronaves no céu de Bucareste. 150 pilotos e paraquedistas executaram acrobacias impressionantes na 13ª edição do BIAS. As pessoas ficaram sobretudo impressionadas com o desempenho das aeronaves militares F 16. A estrela do evento foi um C7 pertencente às forças da NATO.

