Mansão do rei Carlos III na Roménia reabriu ao público

A casa do rei Carlos III em Viscri, no condado de Brasov, reabriu ao público esta semana e aguarda os visitantes com a primeira exposição de um fotógrafo britânico na Roménia.

O estábulo convertido numa propriedade ao estilo tradicional britânico vai receber, pela primeira vez na Roménia, a exposição "The Darkness Within: Copșa Mică 1988-1995", que explora o impacto da industrialização forçada nos seres humanos e no meio ambiente, um assunto caro ao Rei da Grã-Bretanha.

"Surpreende-me que ele tenha vindo aqui. Sei que ele é um convidado especial aqui, suponho. A casa é muito antiga, se bem entendi", comenta um turista.

"Fico contente, claro que fico contente, é uma coisa interessante. Tudo o que acontece para trazer a vida de volta a estas aldeias remotas pode ajudar a fazer um mundo de diferença", diz outro turista romeno.

As questões ambientais são o tema central da mansão do rei. "Todas as receitas regressam à comunidade através de projetos ecológicos e educativos", explica Mihai Grigore, responsável pela gestão da casa do rei Carlos III em Viscri.

Os moradores de Viscri estão felizes por receber turistas novamente e ver a pequena vila da Transilvânia mais uma vez cheia de vida. Mas também estão preocupados com a saúde do rei Carlos.

"Estamos preocupados com a saúde dele, mas é uma tradição aqui em Viscri. Todos os anos, em maio, ele visita-nos e, este ano, esperamo-lo de novo. O ar fresco de Viscri pode ser bom para a saúde, esperamos que sim e desejamos-lhe boa saúde", diz uma romena natural de Viscri.

A primeira viagem do rei Carlos após a coroação foi à Roménia. Após o protocolo em Bucareste, o monarca foi para Viscri. Mais de 38 mil turistas visitaram a mansão no ano passado.