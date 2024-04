Vídeo. Rei Carlos III recebe as novas notas com o seu retrato

O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, apresentou na terça-feira ao Rei Carlos III as primeiras novas notas com o seu retrato.

Bailey, acompanhado pela chefe de caixa Sarah John, entregou ao monarca um caderno em pele com as novas notas, que serão postas em circulação a 5 de junho mas que não substituirão as notas mais antigas com a Rainha Isabel.

Carlos elogiou o desenho das notas enquanto as inspecionava e foi informado por Bailey de que é apenas o segundo monarca a figurar nas notas, depois da sua mãe, a falecida Rainha Isabel II.

O Rei recebeu quatro notas de £5, £10, £20 e £50 - as primeiras notas de baixa numeração de cada denominação com números de série 01 000001.