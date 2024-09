As pessoas com opiniões de direita têm mais probabilidades de escolher um líder que partilhe as suas crenças religiosas, disse o Pew Research Centre à Euronews.

Cerca de 84% da população mundial está filiada numa determinada religião. De acordo com o Pew Research Centre, prevê-se que este número aumente para 87,6% até 2060.

O grupo de reflexão norte-americano publicou recentemente um estudo sobre 35 países que revela que a orientação religiosa dos líderes políticos continua a ser muito importante para os eleitores e para as suas escolhas.

Os países onde a ligação entre religião e política parece mais forte - no estudo do Pew - são todos asiáticos, com o Bangladesh (91%), a Indonésia (90%) e outros no topo da tabela, seguidos de vários países africanos.

Mas também há taxas extremamente relevantes em muitos países europeus e do Médio Oriente.

Na Turquia, por exemplo, 69% dos inquiridos consideram importante que o seu líder partilhe as mesmas crenças religiosas. Em Israel, são 55%.

As taxas mais elevadas na Europa concentram-se no Leste: Polónia (52%), Grécia (42%) e Hungria (40%).

As mais baixas registam-se na Europa Ocidental e do Norte.

Nos Países Baixos, apenas 15% dos inquiridos consideram que o seu líder partilha a mesma religião, 17% em França, 18% em Espanha, 22% no Reino Unido e 23% na Alemanha.

A Itália é o país com a percentagem mais elevada entre as maiores economias da Europa: 30%.

Eleitores de direita mais propensos a fazer escolhas orientadas para a religião

"Nos Estados Unidos, verificamos que, muitas vezes, a identidade religiosa ou as práticas religiosas das pessoas estão ligadas às suas opiniões políticas ou à sua identidade política, e verificamos o mesmo noutras partes do mundo", afirma Johnathan Evans, investigador principal do Pew, à Euronews.

"Descobrimos que existe uma divisão em vários aspetos entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental e descobrimos que as pessoas da Europa Oriental são mais propensas a ter algumas destas opiniões religiosas, afirmando que a religião é muito importante na sua vida".

As pessoas que se identificam com a direita ideológica têm mais probabilidades do que as que se identificam com a esquerda ou com o centro de afirmar que as crenças religiosas e os atributos do seu líder são importantes", acrescenta.

"As pessoas que se identificam com a extremidade direita do espetro político têm mais probabilidades de dizer coisas como 'É importante que o meu líder tenha crenças religiosas iguais às minhas ou tenha crenças religiosas fortes, mesmo que sejam diferentes das minhas'".

"Embora isto não seja necessariamente verdade em todos os países, existe um padrão geral que observamos".