Secretário-geral da ONU manifesta preocupação com escalada de violência ao longo da Linha Azul

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a um desanuviamento imediato à medida que se intensificam os ataques transfronteiriços entre Israel e o Líbano.

PUBLICIDADE

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou a sua preocupação com a intensidade dos ataques transfronteiriços ao longo da Linha Azul entre Israel e o Líbano, de acordo com o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

A Linha Azul é uma linha não oficial que separa Israel e o Líbano. A linha, implementada pelas Nações Unidas em 2000, não serve de fronteira, mas sim de "linha de retirada".

Dujarric adianta que Guterres apelou a um desanuviamento imediato, uma vez que as ações "colocam em risco as populações libanesa e israelita e ameaçam a segurança e a estabilidade regionais".

Mais de 600 soldados de manutenção da paz da UNIFIL na Linha Azul

Entretanto, mais de 600 soldados da UNIFIL (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) continuam a cumprir a sua missão, tal como estabelecido no mandato do Conselho de Segurança, na base espanhola Miguel de Cervantes em Marjayoun, no sul do Líbano.

As forças de manutenção da paz, também conhecidas como Capacetes Azuis, incluem civis, militares e polícias, homens e mulheres, que se encontram numa missão de manutenção da paz da ONU.

Neste caso, os Capacetes Azuis espanhóis estão encarregados de levar água todos os dias às posições avançadas da Linha Azul.

"Enquanto a UNIFIL continua a levar a cabo as atividades para as quais foi mandatada nestas circunstâncias desafiantes, a coordenadora especial para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, e o chefe da missão de manutenção da paz no Líbano, o tenente-general Aroldo Lázaro, continuam os seus contactos com as partes, a fim de desanuviar a situação". afirma Dujarric.

O cabo Daniel Ramírez explica como ele e os seus colegas convivem com os confrontos regulares entre o Hezbollah e Israel: "Acabamos por nos habituar. Viemos para uma missão e é isto que estamos a fazer e pronto".

Na sequência de um incidente ocorrido no início deste mês, que resultou no ferimento de três elementos das forças de manutenção da paz, a UNIFIL, recorda a todas as partes a sua responsabilidade de evitar causar danos aos Capacetes Azuis.

A ONU continua a intensificar os seus esforços de socorro, mas Dujarric admite que as respostas humanitárias são prejudicadas por restrições de financiamento e apela a recursos adicionais.

"Entretanto, os nossos colegas humanitários dizem-nos que o recente aumento das hostilidades não teve um impacto humanitário significativo. No entanto, o conflito em curso continua a afetar gravemente os civis de ambos os lados da Linha Azul", afirma Dujarric.

Dujarric apelou a todas as partes para que sigam e cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário, sublinhando a necessidade de proteger sempre os civis, incluindo as crianças, e as infraestruturas civis.