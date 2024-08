Noite de bombardeamentos entre Israel e o Líbano volta a escalar a ameaça de guerra regional

O Hezbollah e Israel passaram a noite a trocar ataques na zona do sul do Líbano, cuja dimensão sugere uma escalada quase inevitável do conflito.

PUBLICIDADE

A situação no Médio Oriente atingiu um ponto crítico de tensão na sequência de uma troca de ataques entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano. Este confronto, que ameaça desencadear um conflito regional mais vasto, colocou a comunidade internacional em alerta devido às suas potenciais implicações globais.

No início da manhã de domingo, Israel lançou uma série de ataques aéreos no sul do Líbano, naquilo que descreveu como uma ação preventiva contra o Hezbollah.

Segundo o porta-voz militar israelita, tenente-coronel Nadav Shoshani: "O Hezbollah tencionava atacar alvos no norte e no centro de Israel". A reação do Hezbollah foi rápida: O grupo anunciou o lançamento de mais de 320 foguetes Katyusha e de numerosos drones contra vários alvos em território israelita.

O Hezbollah justificou a sua ação como uma retaliação pela morte de um dos seus comandantes superiores, Fouad Shukur, num ataque israelita em Beirute no mês anterior. Esta troca de hostilidades marca uma escalada significativa no conflito latente entre as duas partes, que mantém a região sob tensão há décadas.

Implicações regionais e globais: escalada no Médio Oriente

A preocupação com uma possível expansão do conflito para uma escala regional é palpável. Os peritos em segurança alertam para o facto de esta troca de ataques poder ser a faísca que desencadeia um conflito mais vasto, envolvendo não só Israel e o Líbano, mas potencialmente os EUA, o principal aliado de Israel, e o Irão, o principal apoiante do Hezbollah. Além disso, existe o risco de grupos militantes na Síria, no Iraque e no Iémen, também apoiados pelo Irão, se juntarem ao conflito, aumentando a complexidade e o perigo da situação.

A escalada das tensões também ameaça torpedear os esforços diplomáticos em curso para alcançar um cessar-fogo em Gaza, onde Israel está em guerra com o Hamas há mais de 10 meses. A interligação destes conflitos sublinha a fragilidade do equilíbrio geopolítico na região e a dificuldade de alcançar uma paz duradoura.

O tenente-coronel Shoshani alertou para os riscos para os civis: "Podemos ver que o Hezbollah está a preparar-se para lançar um ataque extensivo contra Israel, pondo em perigo os civis libaneses.

Reacções internacionais e esforços diplomáticos

A comunidade internacional reagiu com preocupação a estes desenvolvimentos. Nos EUA, o Presidente Biden está a acompanhar de perto a situação e os altos funcionários americanos estão em constante comunicação com os seus homólogos israelitas. O Governo dos EUA reafirmou o seu empenhamento na defesa de Israel, procurando ao mesmo tempo evitar uma nova escalada do conflito.

Num esforço para reduzir as tensões e evitar uma guerra em grande escala, os diplomatas dos EUA e dos países europeus intensificaram as suas visitas à região. Estas iniciativas diplomáticas têm por objetivo abrir canais de comunicação entre as partes envolvidas e explorar possíveis vias de desanuviamento.

Preparação militar e capacidades de combate

Tanto Israel como o Hezbollah tomaram medidas para reforçar as suas posições militares. Israel mobilizou tropas adicionais para a fronteira libanesa e activou os seus sistemas de defesa antimíssil. Nos ataques de domingo, mais de 100 aviões israelitas estiveram envolvidos nas operações, o que demonstra a escala da resposta militar.

Por seu lado, estima-se que o Hezbollah possua um arsenal de cerca de 150 000 foguetes, tendo também desenvolvido drones capazes de iludir as defesas israelitas e munições guiadas com precisão. A significativa capacidade militar do Hezbollah aumenta o risco de um conflito prolongado e destrutivo.

Potenciais consequências humanitárias

As consequências humanitárias de um conflito em grande escala entre Israel e o Hezbollah seriam devastadoras. Teme-se que um confronto prolongado possa resultar na deslocação de centenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira. Além disso, as infra-estruturas civis, especialmente no sul do Líbano e no norte de Israel, poderiam sofrer danos significativos, agravando ainda mais a crise humanitária.

A situação na fronteira israelo-libanesa continua extremamente volátil. Cada nova troca de ataques aumenta o risco de um conflito mais vasto que poderá desestabilizar toda a região do Médio Oriente.