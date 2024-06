Portugal é um dos países mais afetados por incêndios florestais extremos devido às alterações climáticas

A época de incêndios florestais de 2024 já começou na Europa. As alterações climáticas obrigam para um arranque mais cedo e que dura mais tempo.

As alterações climáticas estão a aumentar a frequência e a intensidade dos incêndios florestais mais extremos do mundo, segundo um novo estudo.

Analisando 21 anos de dados de satélite da NASA, os investigadores descobriram que as queimadas graves mais do que duplicaram em frequência entre 2003 e 2023. A intensidade destes incêndios também aumentou 2,3 vezes, tendo os seis anos mais extremos ocorrido a partir de 2017.

Na Europa, Portugal está entre os países mais afetados nos últimos anos. A par da Amazónia, a Austrália, o Canadá, o Chile, a Indonésia, a Sibéria e o oeste dos EUA, segundo o estudo publicado na revista Nature Ecology & Evolution.

Estes incêndios florestais "energeticamente extremos" - medidos pela energia libertada num dia - destroem frequentemente os ecossistemas, têm impacto na saúde e nos meios de subsistência das populações locais e causam prejuízos de milhares de milhões de euros. Além disso, emitem grandes quantidades de fumo e de gases com efeito de estufa, que, por sua vez, agravam o aquecimento global - um dos principais fatores que provocam os incêndios florestais.

As florestas de coníferas temperadas enfrentam um risco crescente de incêndios florestais

Os investigadores descobriram que os incêndios florestais extremos se concentravam desproporcionadamente em habitats fundamentais em todo o mundo.

Em particular, a frequência de fenómenos extremos aumentou mais de 11 vezes nas florestas de coníferas temperadas, como as que se encontram no oeste dos EUA, nas últimas duas décadas. Nas florestas boreais e na taiga - que se encontram na América do Norte e na Rússia - aumentaram mais de sete vezes.

A baixa humidade dos galhos, folhas, ervas e outros detritos florestais que alimentam os incêndios florestais provocou um "aumento exponencial" da área ardida nas últimas décadas.

Este fenómeno é o resultado das alterações climáticas provocadas pelo homem e, segundo o estudo, foi responsável por mais de metade do aumento da extensão dos incêndios florestais no oeste dos EUA entre 1979 e 2015.

Os incêndios florestais na Europa estão a aumentar à medida que o verão se aproxima

A Grécia está a preparar-se para uma longa época de incêndios florestais, depois de um calor sem precedentes ter provocado um início precoce de incêndios este mês.

Em meados de junho, um incêndio fechou o trânsito ao longo de uma das principais auto-estradas de Atenas, tendo sido necessários 70 bombeiros e 13 aviões e helicópteros para o manter sob controlo, sob ventos fortes.

O país duplicou o número de bombeiros em maio, antecipando uma época recorde.

A UE também intensificou os esforços para reduzir os danos causados pelos incêndios florestais na Europa, na sequência de um verão devastador em 2023. Uma equipa de 556 bombeiros de 12 países será estrategicamente colocada em locais-chave, incluindo em zonas de alto risco como França, Grécia, Portugal e Espanha.

Porque é que os incêndios florestais são tão perigosos?

Para além da ameaça imediata à vida, os incêndios florestais libertam partículas finas (PM2,5) que podem causar e agravar problemas de saúde duradouros, como doenças pulmonares e cardíacas.

Isto pode levar à morte prematura, por vezes meses após o incêndio. Esta semana, as autoridades do Havai anunciaram a morte de uma mulher de 68 anos devido a ferimentos e problemas de saúde, quase um ano depois de ter sido apanhada pelo incêndio florestal mais mortífero dos EUA em mais de um século, em agosto passado.

Com as alterações climáticas a fazer subir as temperaturas e a criar condições mais secas, as épocas de incêndios estão a começar mais cedo e a terminar mais tarde.

Por sua vez, os incêndios libertam para a atmosfera gases que aquecem o planeta, criando um perigoso ciclo de retroação.