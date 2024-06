Incêndios florestais no Ártico devastam Norte da Rússia e libertam megatoneladas de carbono

O tempo quente e seco criou condições propícias à deflagração de incêndios no Ártico.

De acordo com cientistas da UE, os intensos incêndios florestais ocorridos em junho acima do Círculo Polar Ártico libertaram megatoneladas de carbono para a atmosfera.

Os dados do Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS) mostram que a maioria dos incêndios está a arder na República de Sakha, no Extremo Norte da Rússia.

Estes incêndios sazonais estão a deslocar-se para norte à medida que as alterações climáticas provocam o aumento das temperaturas no Ártico. Os incêndios rasgam a tundra e as florestas boreais, libertando gases com efeito de estufa do solo rico em carbono.

O maior aumento de incêndios florestais extremos nas últimas duas décadas

A República de Sakha tem registado temperaturas muito mais elevadas e condições mais secas do que o habitual para esta época do ano. Esta situação criou as condições ambientais perfeitas para a deflagração de incêndios florestais.

"As emissões de incêndios no Ártico têm estado em níveis bastante típicos nos últimos três verões, mas observámos que os incêndios recentes se desenvolveram na sequência de condições mais quentes e secas, semelhantes aos incêndios florestais generalizados em 2019 e 2020", afirma Mark Parrington, cientista sénior do CAMS.

"Esta é a terceira vez desde 2019 que observamos incêndios florestais significativos no Ártico, mostrando que esta região nordeste do Ártico registou o maior aumento de incêndios florestais extremos nas últimas duas décadas."

Mais de 160 incêndios florestais queimaram quase 460 000 hectares de terra até 24 de junho, segundo Andrey Konoplevhe, vice-ministro da ecologia, gestão da natureza e silvicultura da região, citado pela agência noticiosa estatal russa TASS.

Segundo a CAMS, o total estimado das emissões mensais de carbono resultantes destes incêndios florestais é o terceiro mais elevado das últimas duas décadas, com 6,8 megatoneladas de carbono. Os incêndios deste ano só ficam atrás de 2020 e 2019, quando foram registadas 16,3 megatoneladas e 13,8 megatoneladas, respetivamente.

Os incêndios florestais no hemisfério norte tendem a atingir o seu pico em julho e agosto.

O Ártico é o "ponto zero" das alterações climáticas

No entanto,as alterações no clima do Ártico não afetam apenas a região local. São de grande importância a nível mundial, pois têm impacto em todo o sistema climático da Terra.

"O Ártico é o ponto zero das alterações climáticas e o risco crescente de incêndios florestais na Sibéria é um sinal claro de que este sistema essencial está a aproximar-se de pontos de viragem climáticos perigosos", afirma Gail Whiteman, professora da Universidade de Exeter e fundadora da organização científica sem fins lucrativos Arctic Basecamp.

"O que acontece no Ártico não fica lá - as alterações no Ártico amplificam os riscos a nível global para todos nós. Estes incêndios são um grito de alerta para uma ação urgente".