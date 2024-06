Os aumentos da energia eólica e solar, combinados com uma queda acentuada dos combustíveis fósseis, empurraram as energias renováveis para a liderança.

As energias renováveis foram a principal fonte de eletricidade na UE em 2023, de acordo com dados preliminares do Eurostat.

As energias renováveis representaram 44,7% de toda a produção de eletricidade, gerando 1,21 milhões de Gigawatts-hora (GWh) - um aumento de 12,4% em relação a 2022. A rápida instalação de novos projectos solares e eólicos em todo o bloco ajudou a aumentar este valor.

A eletricidade produzida a partir de combustíveis fósseis diminuiu 19,7% em comparação com o ano anterior, contribuindo com 0,88 GWh ou 32,5% da energia da UE.

O fornecimento de gás natural diminuiu 7,4% em relação a 2022 - o valor mais baixo registado desde 1995. As maiores reduções no consumo de gás natural registaram-se em Portugal, na Áustria e na República Checa.

O fornecimento de petróleo e produtos petrolíferos diminuiu 1,5%. A oferta total destes combustíveis fósseis tem vindo a diminuir lentamente ao longo dos anos, com a ligeira exceção de 2022, durante a recuperação pós-pandemia.

No ano passado, registaram-se quedas ainda mais acentuadas no caso do carvão, com a lenhite, normalmente utilizada para a produção de eletricidade, e a hulha, utilizada para aquecimento e fabrico de aço, a atingirem o seu nível mais baixo desde que há registos. Este facto vem na sequência de um declínio geral da sua utilização em todo o bloco ao longo de muitos anos.

Por que razão se registou uma queda acentuada nos combustíveis fósseis?

Em 2022, a crise energética e os problemas com a energia hidroelétrica e nuclear devido a um verão quente e seco criaram uma situação dramática para o abastecimento de eletricidade da UE. Perante estes problemas, o bloco apresentou o plano RePowerEU, que visava poupar energia, diversificar o abastecimento e impulsionar a transição para energias limpas.

O Eurostat afirma que os seus dados preliminares mostram que estas decisões tomadas em 2022 parecem ter tido um "impacto positivo significativo" no aprovisionamento energético da UE. O bloco assistiu a um aumento notável das energias renováveis e a uma queda acentuada dos combustíveis fósseis, em especial do gás natural e do golo.

Quais as fontes de energia renováveis que mais cresceram?

O ano passado foi um ano recorde para a energia solar em todo o mundo e a Europa não foi exceção. É agora uma das formas mais baratas de eletricidade na maioria dos países, com os preços a atingirem mínimos históricos em 2023.

Um estudo publicado no ano passado pela Universidade de Exeter e pela University College London previu que a energia solar atingirá um "ponto de viragem irreversível", tornando-se a principal fonte de energia do mundo até 2050.

Os dados preliminares do Eurostat mostram que, no ano passado, o maior aumento de energia renovável na UE veio da energia solar. Em comparação com 2022, esta gerou mais 18,9% de eletricidade na UE em 2023. E, nos cinco anos entre 2018 e 2023, a produção de energia fotovoltaica aumentou até 126,3 por cento.

A instalação de energia eólica também bateu recordes em 2023. Na Europa, os projetos offshore e o forte crescimento nos Países Baixos fizeram aumentar a capacidade.

Na UE, o Eurostat afirma que a produção de eletricidade eólica aumentou 13,4 por cento em comparação com 2022. Globalmente, a energia eólica contribuiu com mais eletricidade para o cabaz da UE em 2023 do que o gás natural.

A eletricidade produzida a partir de fontes hidroelétricas foi também mais elevada em 2023 do que em 2022, mas devido às secas e ao tempo quente em toda a Europa, que limitaram a capacidade, 2022 é considerado um ano atípico.

Em conjunto, estes desenvolvimentos fizeram das energias renováveis a principal fonte de eletricidade na UE em 2023.