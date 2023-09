Kyriakos Mitsotakis comprometeu-se a travar uma "guerra climática" depois das inundações e dos incêndios florestais que devastaram o país.

O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis comprometeu-se a travar uma "guerra" contra as alterações climáticas, depois dos incêndios e inundações que devastaram o país este verão.

A Grécia tem sofrido meses de catástrofes climáticas.

Em agosto, um incêndio florestal na região nordeste de Evros - o maior incêndio jamais registado na União Europeia (UE) - matou 26 pessoas.

Poucas semanas depois, a tempestade Daniel assolou a planície central da Tessália, matando pelo menos 17 pessoas antes de atingir a Líbia.

Mitsotakis foi criticado pela forma como lidou com as crises. O partido da oposição afirmou que não foram efetuadas obras de prevenção das inundações, apesar das cheias ocorridas na Tessália no ano passado. Entretanto, os ativistas do clima acusaram o dirigente em causa de não levar a sério a política ambiental.

No sábado, o primeiro-ministro prometeu tomar medidas decisivas para fazer face a futuras catástrofes.

"A Grécia está a enfrentar uma guerra em tempo de paz", disse Mitsotakis no seu discurso de abertura da Feira Internacional de Salónica.

"No espaço de duas semanas, vivemos o pior incêndio florestal e as piores inundações da nossa história."

"A crise climática está aqui e obriga-nos a ver tudo de forma diferente."

Como vai o Governo grego combater as alterações climáticas?

Os incêndios florestais na Grécia devastaram 378 381 hectares de terra, incinerando milhares de animais e destruindo casas e empresas.

As cheias afogaram 110 mil animais de criação e dizimaram um quarto da produção agrícola do país.

Inundações cobrem área na cidade de Volos, centro da Grécia, terça-feira, 5 de setembro de 2023. AP Photo

O governo conservador - eleito com uma vitória esmagadora há três meses - tem sido alvo de críticas intensas sobre a sua resposta às catástrofes.

Num discurso proferido no sábado, 16 de setembro, o primeiro-ministro Mitsotakis tentou responder a estas acusações.

Afirmou que a Grécia vai duplicar o seu orçamento para as catástrofes naturais relacionadas com as alterações climáticas, elevando o fundo total para 600 milhões de euros. Este montante será pago através de um imposto sobre os hotéis de luxo.

Mitsotakis anunciou um desconto de 10% no imposto sobre o seguro de propriedade e um seguro obrigatório para as médias e grandes empresas.

"É altura de iniciar um debate público sobre o seguro obrigatório de todas as casas e empresas", afirmou.

Mas nem todas as novas políticas foram bem recebidas. O primeiro-ministro anunciou a transferência do controlo do Serviço Nacional de Meteorologia e do Observatório para o Ministério da Proteção Civil.

A medida surge depois de funcionários do seu governo terem criticado os dados provenientes da organização, anteriormente independente.

O Syriza, partido da oposição de esquerda, acusou o Governo de tentar silenciar os cientistas que estão a dar o alarme sobre as alterações climáticas.