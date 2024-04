De Euronews Green

Os rapazes, particularmente, podem ser afetados pelo fumo do trânsito automóvel durante mais tempo, uma vez que os seus cérebros amadurecem mais lentamente, afirmam investigadores espanhóis.

A poluição atmosférica está a enfraquecer a capacidade de atenção das crianças, segundo um novo estudo.

A exposição ao dióxido de azoto (NO2) - um poluente largamente expelido pelo tráfego rodoviário - está associada a uma menor capacidade de atenção das crianças com idades compreendidas entre os quatro e os oito anos.

Segundo os investigadores do Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), esta situação é particularmente acentuada nos rapazes.

O seu estudo, publicado na revista Environment International, vem juntar-se a um conjunto crescente de provas sobre o impacto negativo da poluição atmosférica durante a gravidez e a infância no desenvolvimento do cérebro.

Quando é que as crianças são mais afetadas pela poluição atmosférica?

Utilizando dados de mais de 1700 mulheres e respetivos filhos em quatro regiões espanholas, os investigadores estimaram a exposição diária ao NO2 durante a gravidez e nos primeiros seis anos da infância, tendo em conta a morada de cada família.

Paralelamente, avaliaram a função de atenção (a capacidade de escolher aquilo a que se deve prestar atenção e aquilo que se deve ignorar) aos 4-6 anos e aos 6-8 anos. E também a memória de trabalho (a capacidade de reter temporariamente a informação) aos 6-8 anos, utilizando testes informáticos.

Os resultados mostram que as crianças expostas a níveis mais elevados de NO2 são mais susceptíveis de ter uma função de atenção mais fraca aos 4-6 anos de idade. As crianças são mais susceptíveis a este poluente aos 2 anos de idade.

A ligação entre a poluição atmosférica e a capacidade de atenção manteve-se nos rapazes dos 6 aos 8 anos de idade.

Porque é que os rapazes são mais afetados pela poluição atmosférica nesta idade do que as raparigas?

A função de atenção é crucial para o desenvolvimento das funções executivas do nosso cérebro, que controlam acções, pensamentos e emoções para atingir um objetivo ou propósito.

"O córtex pré-frontal, uma parte do cérebro responsável pelas funções executivas, desenvolve-se lentamente e ainda está a amadurecer durante a gravidez e a infância", afirma Anne-Claire Binter, última autora do estudo e investigadora de pós-doutoramento no ISGlobal.

Este facto torna-o vulnerável à exposição à poluição atmosférica, que tem sido associada, em estudos com animais, à inflamação, ao stress oxidativo e à deterioração do metabolismo energético do cérebro.

"Nos rapazes, a associação entre a exposição ao NO2 e a função de atenção pode durar mais tempo porque os seus cérebros amadurecem mais lentamente, o que os pode tornar mais vulneráveis", explica Binter.

Curiosamente, um estudo anterior realizado por investigadores do ISGlobal concluiu que são as raparigas que sofrem o impacto mais negativo da exposição pré-natal ao poluente.

São necessárias medidas preventivas, dizem os investigadores da poluição

"Este estudo sugere que a primeira infância, até aos 2 anos de idade, parece ser um período relevante para a implementação de medidas preventivas", afirma Binter.

"Mesmo um pequeno efeito a nível individual de níveis relativamente baixos de exposição, como neste estudo, pode ter grandes consequências a nível populacional. A exposição à poluição atmosférica relacionada com o tráfego é, por conseguinte, um fator determinante para a saúde das gerações futuras".

O estudo acrescenta à longa lista de razões para descarbonizar os nossos sistemas de transporte.

A Agência Europeia do Ambiente (AEA) estima que, todos os anos, mais de 1200 crianças e adolescentes morrem devido à poluição atmosférica na Europa.

Embora este número seja baixo em comparação com o número total de mortes causadas pela poluição atmosférica - que os especialistas estimam em 311 000 em 2020 - o impacto da morte ou de doenças crónicas no início da vida é considerado maior.