Detenção de Durov é um problema para o exército russo na Ucrânia

Durov é cofundador do Telegram, um dos principais canais de comunicação das tropas de Moscovo na Ucrânia

PUBLICIDADE

O Telegram é muito popular entre os falantes de russo e desempenha um papel crucial na guerra que começou em fevereiro de 2024, tanto que, de acordo com uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra, é "a principal alternativa às comunicações oficiais para o pessoal militar russo na Ucrânia".

O Telegram é um canal de comunicação do Kremlin e do Ministério da Defesa russo. Christine Dugoin-Clément Investigadora na Escola de Gestão da Universidade de Sorbonne, em Paris

O papel do Telegram na guerra

Como explica à Euronews Christine Dugoin-Clément, investigadora especializada na matéria na escola de negócios da Sorbonne, em Paris, a plataforma desempenha um papel muito importante na coordenação de ações militares a diferentes níveis, no armazenamento de vídeos e na partilha de grandes ficheiros.

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a plataforma substituiu, em muitos casos, os lentos e ineficazes canais de comunicação oficiais do exército. As forças russas têm lidado com a falta de comunicações adequadas utilizando os seus dispositivos pessoais para organizar a logística na frente e as operações de combate".

O Centro de Estudos Militares escreve que o Kremlin tentou evitar esta deriva punindo a utilização de canais de comunicação privados, mas sem fornecer uma alternativa adequada.

Para além da sua importância no campo de batalha, o Telegram é também utilizado para difundir a narrativa oficial russa sobre a guerra na Ucrânia, com muitos canais mais ou menos ligados ao Kremlin ou ao Ministério da Defesa russo. "Observámos que foram criados alguns canais falsos diretamente ligados ao Kremlin", afirma Christine Dugoin-Clément.

De acordo com os especialistas, o governo de Moscovo descobriu a melhor forma de explorar o Telegram depois de ter falhado na sua tentativa de colocar a plataforma sob o seu controlo total em 2018. O resultado é uma espécie de "cooperação" que permitiu a Pavel Durov manter o seu canal operacional em aparente independência das autoridades nacionais, e ao Kremlin dirigir as suas atividades em seu próprio benefício.

Por um lado, explica Dugoin-Clément, foram adotadas leis cada vez mais restritivas. "Os proprietários de canais com mais de 10 mil seguidores devem fornecer informações ao Roskomnadzor, o organismo encarregado de controlar todos os meios de comunicação social e as redes sociais.

A mesma lei estipula que todos os canais seguidos por mais de 500 mil utilizadores devem fornecer todas as informações sobre os seus utilizadores a pedido do Roskomnadzor ou dos serviços secretos. Portanto, não há controlo, mas sim uma espécie de cooperação com o canal".

Um caso diplomático

Com o seu diretor-geral detido num país europeu, o Telegram pode agora ser considerado não fiável pelas forças armadas russas e, na pior das hipóteses, ser mesmo completamente bloqueado no país, relata o Instituto para o Estudo da Guerra.

Embora não tenha sido detetada qualquer correlação imediata entre a detenção de Durov e o funcionamento da plataforma a curto prazo, a mesma incerteza sobre o destino do serviço poderia levar os seus utilizadores a abandoná-lo. Isto "teria provavelmente um impacto sobre o funcionamento da plataforma". Isto "teria provavelmente um impacto nas operações na linha da frente", segundo o centro de estudos.

No entanto, parece pouco provável que as autoridades francesas consigam aceder às informações militares contidas nas conversas encriptadas do Telegram. "Poderiam tentar fazê-lo, mas seria ilegal, porque a nível europeu não há regulamentação para ler mensagens privadas", diz Axel Legay, professor da Escola Politécnica de Leuven, na Bélgica, à Euronews. Os serviços secretos podem tentar".

É certo que a detenção de Durov já se tornou um caso diplomático. A embaixada russa em Paris acusou os franceses de se recusarem a cooperar, enquanto o Kremlin disse que estava a aguardar comunicações oficiais sobre as acusações contra Durov e negou um encontro entre o cofundador do Telegram e Vladimir Putin no Azerbaijão, especulado por alguns meios de comunicação social.

O presidente francês Emmanuel Macron garante, entretanto, que a detenção "não é uma decisão política", mas uma iniciativa completamente independente por parte do sistema judicial francês.