Dependência da UE em relação aos combustíveis fósseis cai para o nível mais baixo de sempre

Os combustíveis fósseis produziram apenas 33% da eletricidade da UE nos primeiros seis meses deste ano.

A energia gerada por combustíveis fósseis na UE atingiu um mínimo histórico no primeiro semestre de 2023, segundo um novo relatório.

No primeiro semestre de 2023, os 27 Estados-membros queimaram menos 17% de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade do que durante o mesmo período de 2022.

O estudo do grupo de reflexão sobre energia limpa Ember concluiu que, entre janeiro e junho, os combustíveis fósseis geraram apenas 33% da eletricidade - a sua quota mais baixa de sempre no cabaz energético da UE.

"O declínio dos combustíveis fósseis é um sinal dos tempos", afirma Matt Ewen, analista da Ember e autor do relatório.

"O carvão e o gás são demasiado caros, demasiado arriscados e a UE está a eliminá-los."

Porque é que a produção de energia a partir de combustíveis fósseis diminuiu na UE?

De acordo com o think tank Ember, esta queda na produção de energia a partir de combustíveis fósseis deveu-se principalmente a uma queda na procura de eletricidade.

Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, a UE adoptou uma série de medidas para reduzir a procura, após a subida dos preços do gás. Um inverno ameno também fez com que o consumo de energia diminuísse 5% no primeiro semestre de 2023.

Embora este aumento da eficiência energética possa ter conduzido a um colapso na utilização de combustíveis fósseis, o think tank afirma que tal "não é sustentável nem desejável".

A utilização de combustíveis fósseis caiu à medida que a procura de eletricidade diminuiu no primeiro semestre do ano. Canva

A energia eólica e solar também cresceu em todo o bloco, contribuindo para o declínio. Mas o grupo de reflexão afirma que o crescimento da energia limpa precisa de acelerar se quiser substituir os combustíveis fósseis.

O relatório sublinha que a procura de energia irá aumentar à medida que o bloco se esforça por eletrificar todos os setores. Este aumento, causado por iniciativas como o aumento da utilização de carros elétricos, deve ser coberto por energias renováveis em vez de combustíveis fósseis, se a UE quiser cumprir os seus objetivos de descarbonização.

Quais os países da UE que registaram a maior queda na energia proveniente de combustíveis fósseis?

O colapso dos combustíveis fósseis registou-se em toda a Europa, com a produção de energia a cair pelo menos 20% em 11 países, em comparação com 2022.

Cinco Estados-membros - Portugal, Áustria, Bulgária, Estónia e Finlândia - registaram uma queda de mais de 30% na produção de energia a partir de combustíveis fósseis.

E, de janeiro a junho deste ano, a produção de energia a partir de combustíveis fósseis foi a mais baixa de que há registo em catorze países da UE.

De acordo com a Ember, durante os meses de verão, alguns países passaram períodos significativos sem utilizar combustíveis que, tradicionalmente, constituíam a base dos seus sistemas de energia.

Os Países Baixos, por exemplo, só utilizaram carvão durante cinco dias e registaram um recorde de 17 dias consecutivos sem utilização de carvão em junho

Que combustíveis fósseis registaram o maior declínio?

A energia a partir do carvão foi a que registou a maior queda na UE. A produção de eletricidade a partir deste combustível fóssil diminuiu 23% nos primeiros três meses de 2023.

Apesar das preocupações de que a invasão russa da Ucrânia pudesse causar um "regresso do carvão" no inverno passado, tal não se concretizou. Em maio, o carvão representou, pela primeira vez, menos de 10% da produção de energia da UE.

Em maio, o carvão representou, pela primeira vez, menos de 10% da produção de energia da UE Frank Rumpenhorst/dpa via AP

A produção de eletricidade a partir do gás também diminuiu 13% e as importações do gasoduto russo foram reduzidas em 75%. A Ember afirma que a UE encontrou fontes alternativas de gás e reabasteceu as suas reservas, o que provocou uma descida dos preços. Este facto também contribuiu para o colapso da energia a carvão.

A energia limpa está a crescer suficientemente depressa na UE?

A energia solar continua a crescer na UE, gerando mais 13% de eletricidade nos primeiros seis meses do ano do que no mesmo período de 2022.

De um modo geral, a rápida expansão das ambições em matéria de energias renováveis fez com que o bloco continuasse a bater recordes. O primeiro semestre do ano não foi exceção, com a energia eólica e solar a representar 30% da produção de energia pela primeira vez em maio e julho.

Os países também registaram níveis recorde de energias renováveis, com a Grécia e a Roménia a ultrapassarem os 50% da produção, enquanto a Dinamarca e Portugal ultrapassaram os 75%. Em Portugal, isto deveu-se principalmente à energia eólica e solar, que representou metade de toda a produção de energia em abril e maio.

Parque energético híbrido com painéis solares e turbinas eólicas no Sabugal, Portugal REUTERS/Miguel Pereira

Mas, segundo Ewen, é necessário que a energia limpa substitua os combustíveis fósseis ainda mais rapidamente do que atualmente.

"É urgentemente necessário um grande impulso, especialmente na energia solar e eólica, para sustentar uma economia resiliente em toda a Europa".

O relatório do think tank Ember apela aos governos para que aumentem a velocidade a que estão a construir e a instalar painéis solares e turbinas eólicas. O relatório também afirma que é "urgente" melhorar as redes elétricas e o armazenamento de baterias.

O grupo de reflexão salienta a necessidade de simplificar os processos envolvidos na obtenção de licenças para a construção de infraestruturas de energia limpa.