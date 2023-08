De Lottie Limb com

A gigante petrolífera Equinor está por trás do projeto, mas as energias renováveis ainda representam apenas uma pequena fração da sua produção total de energia.

O maior parque eólico flutuante do mundo foi oficialmente inaugurado, na quarta-feira, ao largo da costa ocidental da Noruega.

A gigante dos combustíveis fósseis Equinor está por trás do enorme parque Hywind Tampern que, com 88 megawatts (MW) de capacidade, vai gerar energia para abastecer as plataformas de petróleo e gás das proximidades.

O projeto, que utiliza uma nova tecnologia para ligar 11 turbinas gigantes ao fundo do mar, tem provocado reações mistas dos ambientalistas.

Embora ajude a reduzir as emissões dos campos de petróleo e gás, os defensores do clima argumentam que é altura de parar completamente com a perfuração de combustíveis fósseis.

A questão de saber se as empresas petrolíferas e de gás podem ou devem fazer parte da transição para as energias renováveis é também uma questão profundamente polémica. Um novo relatório da Greenpeace sublinha o papel reduzido que a energia eólica e outras soluções energéticas desempenham na carteira da Equinor.

A empresa sediada na Noruega investe apenas 3% do seu orçamento em "baixas emissões de carbono reais", de acordo com a análise efetuada pela Greenpeace da Europa Central e Oriental (CEE) a 12 empresas petrolíferas europeias.

Como é que o parque eólico flutuante vai alimentar o petróleo e o gás?

A Equinor estabeleceu uma parceria com outras empresas petrolíferas, a OMV e a Vaar Energi, para a construção do parque eólico, que começou a produzir energia em novembro e atingiu a sua capacidade total no início deste mês.

A energia produzida cobrirá cerca de 35% da energia necessária para alimentar cinco plataformas offshore de petróleo e gás no Mar do Norte. Estas plataformas são intensivas em carbono, utilizando normalmente gasóleo ou gás para fazer funcionar as suas máquinas.

Eletrificá-las com energia eólica reduzirá as emissões de CO2 dos campos em cerca de 200 000 toneladas por ano, afirma a Equinor. Este valor representa 0,4 por cento do total de emissões de dióxido de carbono da Noruega em 2022.

A Hywind Tampen é composta por 11 turbinas eólicas fixadas numa base flutuante que está ancorada no fundo do mar, em vez de fixada no leito oceânico - uma nova tecnologia que, segundo os especialistas do setor, é adequada para utilização em águas mais profundas ao largo da costa e que a Equinor espera continuar a desenvolver.

A Noruega tem como objetivo a produção de 30 gigawatts de energia eólica offshore até 2040, o que duplicaria a atual produção de energia do país.

A eletrificação das instalações offshore e onshore é essencial para que a Noruega atinja os seus objectivos climáticos nacionais no âmbito do Acordo de Paris, salienta a Greenpeace. Estas instalações contribuem em cerca de um quarto para as emissões globais da Noruega.

O país vai lançar o concurso para os seus primeiros parques eólicos comerciais, incluindo três parques flutuantes, no próximo outono.

Qual é o investimento da Equinor na transição energética?

À medida que o mundo acorda para os poderes destruidores do clima do petróleo e do gás, os produtores estão a encontrar as suas próprias formas de enfrentar a tempestade.

A Shell e a BP aumentaram a sua produção de petróleo e gás em 2023, recuando em relação a promessas anteriores de redução. A Equinor, no entanto, nunca se desviou de uma trajetória de crescimento, afirma a Greenpeace.

A empresa, que é responsável por cerca de 70% da produção de petróleo e gás da Noruega, aumentou os seus lucros em 134% em 2022, em comparação com o ano anterior, depois de ter beneficiado dos preços elevados do gás na Europa, na sequência da guerra na Ucrânia.

As energias renováveis representaram apenas 0,13% da produção total de energia da empresa nesse ano.

A "clara orientação fóssil do modelo de negócio" também é evidente nos seus investimentos, segundo a Greenpeace. Dos quase 10 mil milhões de dólares em 2022, 8,3 mil milhões de dólares (7,7 mil milhões de euros) foram diretamente canalizados para a expansão ou estabilização da produção de petróleo e gás.

Tal como a maioria das empresas petrolíferas, a Equinor está empenhada no objetivo de ser uma empresa "net zero" até 2050. Mas afirma que, mesmo dentro deste prazo, "ainda haverá necessidade de petróleo e gás no cabaz energético de 2050". Planeia utilizar compensações de carbono para neutralizar as suas emissões remanescentes.

Também estabeleceu o objetivo de aumentar a capacidade instalada de energias renováveis para 12-16 GW até 2030, contra 0,6 GW no ano passado. Os projetos eólicos offshore de grande escala, como o Hywind Tampen, deverão ser responsáveis pela maior parte deste trabalho.

No entanto, os ativistas da Greenpeace continuam céticos em relação à Equinor e às restantes empresas de energia da chamada "dúzia suja". Segundo o Greenpeace, apenas 0,3% da produção combinada de energia das 12 empresas europeias em 2022 provém de fontes renováveis. E apenas 7,3% dos investimentos destas empresas no ano passado foram direcionados para a energia verde.

"Em vez de fornecerem a tão necessária energia limpa, alimentam-nos com lixo ecológico. A relutância das grandes petrolíferas em implementar mudanças reais é um crime contra o clima e as gerações futuras", afirma Kuba Gogolewski, ativista do Greenpeace na Europa Central e Oriental.