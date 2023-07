De Euronews Green com Reuters

Os preços da energia vão baixar com o aumento da produção eólica e solar.

Os projetos eólicos e solares estão em vias de representar mais de um terço da eletricidade mundial até 2030, segundo um relatório do Rocky Mountain Institute (RMI).

Isto indica que o sector da energia pode conseguir a mudança necessária para cumprir os objectivos climáticos globais.

No início deste ano, Sultan al-Jaber, presidente da próxima cimeira das Nações Unidas sobre o clima, COP28, apelou à triplicação da produção de energias renováveis até 2030 para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e ajudar a atingir os objetivos estabelecidos no acordo de Paris sobre o clima de 2015.

Estamos no bom caminho para atingir os objetivos em matéria de energias renováveis?

O crescimento exponencial do setor significa que se prevê que os projetos eólicos e solares produzam pelo menos 33% da eletricidade mundial, contra os actuais 12%.

Esta situação conduzirá a uma diminuição da produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis e a uma energia mais barata, segundo o relatório do RMI.

O RMI, uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA que se dedica à energia limpa, realizou a investigação em parceria com o Bezos Earth Fund, um fundo de 10 mil milhões de dólares criado pelo proprietário da Amazon, Jeff Bezos, para ajudar a financiar soluções para as alterações climáticas.

O custo da energia solar, que já é a forma mais barata de produção de eletricidade, baixará de cerca de 40 dólares (35,70 euros) por megawatt-hora (MWh) para 20 dólares (17,80 euros) por MWh, à medida que mais projetos forem sendo implantados e as economias de escala melhorarem, segundo o relatório.

"A vantagem de uma rápida implantação das energias renováveis é uma maior segurança energética e independência real, para além de uma deflação dos preços da energia a longo prazo, uma vez que se trata de uma tecnologia fabricada - quanto mais se instala ,mais barata fica", afirmou Kingsmill Bond, diretor sénior da RMI.