Aumentam pressões para demissão do chefe da COP28 deste ano

Mais de 130 legisladores norte-americanos e europeus apelam à demissão do pesidente da COP28, Sultan Al Jaber, devido às suas ligações com o setor petrolífero

Mais de 130 legisladores norte-americanos e europeus pedem que o executivo do setor petrolífero Sultan Al Jaber seja destituído do cargo de presidente da conferência sobre o clima COP28 deste ano.

Numa carta conjunta - dirigida à ONU, à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao Presidente Joe Biden - os legisladores alertam para o facto de as empresas de combustíveis fósseis exercerem uma "influência indevida" sobre as conversações que terão lugar nos Emirados Árabes Unidos.

"A decisão", dizem, "de nomear como presidente da COP28 o presidente executivo de uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo - uma empresa que anunciou recentemente planos para adicionar 7,6 mil milhões de barris de petróleo à sua produção nos próximos anos, representando o quinto maior aumento do mundo - corre o risco de minar as negociações".

Al Jaber dirige a empresa pública Abu Dhabi National Oil Company. O país anfitrião das negociações da COP nomeia o presidente da conferência. Al Jaber é igualmente uma pessoa de confiança da família que governa os Emirados Árabes Unidos.

Os líderes da UE e dos EUA defenderam até agora a nomeação de Al Jaber e um porta-voz da COP defendeu Al Jaber, referindo a sua "carreira de 20 anos e a sua experiência como engenheiro, trabalhando em todo o espectro energético".