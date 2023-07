Ilha da Madeira otimiza gestão da água apostando nas energias renováveis

A região autónoma de Portugal otimizou o funcionamento da sua central hidroelétrica com recurso a energias renováveis, no âmbito de um projeto europeu exemplar.

Ilha da Madeira é um arquipélago vulcânico a 660 km ao largo da costa de África. Com uma geografia acidentada e no contexto de alterações climáticas globais, o abastecimento de água e eletricidade torna-se um desafio. A Central Hidrelétrica dos Socorridos foi construída para otimizar a produção de água para a população local e irrigação. Através e um projeto europeu, a central foi ampliada e transformada.

António Manuel Pontes Leça, diretor de Produção de Energia na Empresa de Eletricidade da Madeira, explica a mais-valia da otimização da central.

"A ideia era justamente captar água na costa norte e trazê-la para a costa sul, que é onde estão as populações. Com a estação de bombagem, passámos a ter mais recurso hídrico porque acumulamos em cima na cota superior e acumulamos em baixo na cota inferior, para depois poder fazer a bombagem e tentar perder o mínimo de água possível".

Uma ilha recortada por "levadas"

As populações mais antigas já compreendiam a necessidade de transportar água do norte montanhoso para o sul, mais seco, através das "levadas". Alguns destes canais de água foram construídos no século XV. A ilha da Madeira tem cerca de 2 mil quilómetros de levadas. Com este projeto na Central Hidroelétrica dos Socorridos, a capacidade de armazenamento de água foi aumentada. Beatriz Rodrigues Jardim, diretora da Qualidade, Ambiente e Segurança da Empresa de Eletricidade da Madeira, fala de um "desafio de construção".

_"Nós escavámos um túnel de 5,4 quilómetros para trazer todas estas águas e poder armazená-las a montante da nossa central hidroelétrica, que já existia antes deste projeto. Também tivemos que fazê-lo _pela montanha dentro em galerias, um desafio de construção muito grande".

Produção de energia

Graças a este projeto, a utilização de energias renováveis na ilha é agora de 33%. A energia eólica é utilizada para enviar a água armazenada na central elétrica para um reservatório na colina, se necessário . Nuno Jorge Pereira, diretor de Produção de Água, na Águas e Resíduos da Madeira, explica que a água também é utilizada na produção de energia.

"Há aqui um volume de água que é transferido durante a noite para as cotas superiores e depois é turbinado durante o dia. Digamos que é um volume estratégico que serve para fazer esta reversibilidade da produção de energia".

Projeto premiado

O sul da ilha é a zona mais seca e, por isso, a mais crítica. Desde que a central dos Socorridos foi otimizada, Francisco Faria, produtor de bananas, está mais relaxado com o trabalho, mesmo quando há uma seca. O agricultor cultiva 18 toneladas de banana. Diz-nos que "antes era um trabalho árduo, e que agora as coisas melhoraram muito porque a água vem dentro dos tuneis e chega mais rápido e melhor".

O custo total deste projeto ultrapassa os 34 milhões de euros. Deste total, cerca de 17 milhões foram cofinanciados pela política de coesão da União Europeia (UE).

A otimização da Central Hidroelétrica dos Socorridos é considerada um dos melhores projetos cofinanciados pela Europa nos últimos 15 anos . Foi distinguida com os prémios Regiostars, que identificam boas práticas em desenvolvimento regional e destacam projetos inovadores financiados pela UE.