Inundações na Suíça deixam a cidade de Zermatt sem comunicações

De euronews

Após fortes chuvas, a cidade suíça de Zermatt ficou isolada do mundo exterior após ter perdido a rede de comunicações. Devido aos deslizamentos de terras e às inundações, as linhas de caminho de ferro e as ligações rodoviárias ficaram interrompidas.

PUBLICIDADE

A chuva persistente, a neve derretida e o solo encharcado causaram grandes inundações no cantão suíço de Valais.

O popular destino turístico de Zermatt, perto do famoso Matterhorn, foi gravemente afetado na sexta-feira, com o Vispa a rebentar as suas margens, ficando a aldeia de montanha isolada do mundo exterior.

O caminho de ferro Matterhorn-Gotthard deixou de funcionar, tornando Zermatt inacessível a partir de sexta-feira à tarde. Autocarros de substituição vão circular entre Visp e Täsch para recolher os passageiros retidos. Entretanto, a situação acalmou e os trabalhos de limpeza já começaram.

Nível de alerta elevado declarado pelas autoridades

As autoridades do Valais estão muito preocupadas com o transbordamento das margens do Ródano e os seus afluentes.

O nível das águas do Ródano tem estado elevado desde a manhã e prevê-se que atinja o seu máximo no final da tarde, apresentando o risco de novas inundações e deslizamentos de terras.

O cantão declarou uma "situação especial" para todo o Valais, indicando a necessidade de uma maior vigilância e de medidas de preparação para emergências.

No total, cerca de 230 pessoas foram evacuadas no Valais, das quais cerca de 30 em Chippis, perto de Sierre, passaram a noite no ginásio municipal, segundo o presidente da câmara.

As autoridades federais suíças elevaram o nível de perigo para zonas do Valais para o nível 4, o segundo mais alto.

Restrições no fim de semana

Os residentes e visitantes são "aconselhados" a evitar os cursos de água, a não estacionar nas pontes e a circular apenas de forma limitada perto das áreas afetadas. Por razões de segurança, não é recomendado filmar ou fotografar fenómenos meteorológicos graves.

As margens do Ródano e dos seus afluentes estão fechadas ao público este fim de semana devido ao risco de inundações.

Prevê-se que o nível da água do rio atinja o seu máximo na sexta-feira à noite. O cantão dos Grisões também registou violentas trovoadas com chuvas fortes, provocando inundações e deslizamentos de terras. Quatro pessoas estão desaparecidas no vale do Misox.