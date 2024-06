Pelo menos quatro pessoas morreram e milhares tiveram de sair das próprias casas após as chuvas torrenciais do fim de semana terem provocado inundações no sul da Alemanha, em particular nos estados de Baden-Württemberg e da Baviera. Haverá ainda várias pessoas desaparecidas.

Devido à subida do nível do rio Danúbio, que atingiu quase os seis metros, a cidade de Regensburg, na Baviera, com uma população de 150 mil habitantes, declarou o estado de emergência.