Vídeo. Panda do jardim zoológico de Taipé celebra 20º aniversário

Não é todos os dias que se assinalam 20 anos de existência. Pelo menos para Yuanyuan, uma panda fêmea gigante, a data não ficou em branco.

No jardim zoológico de Taipé, os visitantes aglomeraram-se à volta do recinto do animal, para lhe tirarem fotografias com um bolo de aniversário.

Yuanyuan nasceu na China e chegou em 2008 com o seu companheiro Tuantuan. Este morreu em 2022, aos 18 anos, mas não antes de ser pai de duas crias fêmeas, Yuanzai e Yuanbao, atualmente com 11 e 4 anos, respetivamente, e que ainda vivem no jardim zoológico.

Os pandas são nativos apenas da China, e Pequim concede-os como sinal de amizade política. Yuanyuan e Tuantuan chegaram a Taiwan durante um período de relativa calma entre as duas partes, que se separaram no meio de uma guerra civil em 1949.