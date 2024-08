Vídeo. Milhares de peixes mortos dão à costa na Grécia

Toneladas de peixes mortos foram encontradas a boiar no porto turístico da cidade grega de Volos, num evento que abalou residentes e autoridades locais.

As autoridades iniciaram uma investigação preliminar para determinar a causa exata da morte em massa dos animais.

Os especialistas atribuem o fenómeno às toneladas de água, que fluem diariamente do Lago Karla e das zonas circundantes para o Golfo através da torrente Xirias. À medida que a água doce se mistura com o mar, os peixes de água doce são arrastados, acabando por morrer na sequência do contacto com a água salgada.

Além da análise às amostras recolhidas no local, a investigação terá em conta as ações da Autoridade Regional da Tessália, no que respeita à gestão da eclusa do Lago Karla.