Uma das três pessoas desaparecidas após chuvas fortes na Suiça foi encontrada morta

As autoridades encontraram uma das três pessoas que estavam desaparecidas nos alpes suiços, após as chuvas torrenciais de sábado. O mau tempo tem estado a dificultar as buscas.

O corpo de uma das três pessoas que estavam desaparecidas na Suiça, desde sábado, na sequência de condições climatéricas extremas foi encontrado, segundo as autoridades locais.

Tempestades e chuvas torrenciais atingiram o sul da Suiça, durante o fim de semana, provocando um deslizamento de rochas que atingiram um grupo de três casas, num vale alpino nos Grisões.

Uma mulher foi resgatada com vida no sábado

No sábado, uma mulher foi resgatada dos escombros pelas equipas de emergência e foi, posteriormente, levada para o hospital de Lugano. Fontes policiais disseram que três outras pessoas continuavam desaparecidas. Neste momento, falta encontrar duas.

As equipas de salvamento, citadas pela AP, afirmaram que há poucas probabilidades dos restantes indivíduos desaparecidos no deslizamento de rochas serem encontrados com vida. Mais de 200 socorristas estão envolvidos nas buscas, estando a recorrer a escavadoras, cães de busca, helicópteros do exército e drones.

As operações de busca tiveram de ser interrompidas na noite de sábado para domingo, devido às condições climatéricas. De acordo com as autoridades suiças, também um troço da estrada A13, que conduz a Itália, ficou completamente submerso e destruído pelas inundações.