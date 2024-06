Chuvas recorrentes encharcam flores e dificultam produção de mel em França

De Euronews

Flores ficam molhadas e as abelhas não conseguem entrar nelas nem encontrar o néctar. Situação tem atrasado a produção de mel. Especialistas alertam que sem combate às alterações climáticas, aos pesticidas e à perda de habitat, as abelhas correm risco de extinção.

As chuvas recorrentes e as temperaturas mais baixas desta primavera estão a enfraquecer as colónias de abelhas em França.

As flores que as abelhas procuram contêm menos néctar, o que faz com que elas as abandonem e se aventurem menos.

"A flor está molhada e encharcada, por isso a abelha não consegue entrar nela porque está muito frio e já não sairia, e, acima de tudo, a abelha não consegue encontrar o néctar.", explica Dominique Laforce, apicultora de Saint-Selve, no sudoeste da França.

Em condições normais, junho seria um mês de produção de mel, mas há cada vez menos abelhas nas colmeias.

Há quatro anos, a Comissão Europeia adotou a estratégia para a biodiversidade, a fim de garantir a recuperação dos ecossistemas até 2030.

O plano inclui objectivos específicos para as abelhas, nomeadamente "travar e inverter o declínio dos polinizadores".

Marc-André Selosse, microbiólogo do Museu de História Natural de Paris, explica que "isto vem juntar-se a outras questões como os pesticidas , destruição do habitat, a falta de sebes".

Os peritos afirmam que, se não se combaterem as alterações climáticas, os pesticidas e a perda de habitat, estes importantes insetos poderão ser extintos.