Líder da independência da Nova Caledónia comparece em tribunal devido aos tumultos

Christian Tein é o líder de um grupo pró-independência que as autoridades francesas alegam ter desempenhado um papel preponderante nas semanas de violência que eclodiram em maio.

Tein compareceu em tribunal na capital da Nova Caledónia, Nouméa, com dez outras pessoas detidas na quarta-feira no conturbado território francês do Pacífico.

Segundo a imprensa local, os onze compareceram perante o procurador Yves Dupas no sábado de manhã.

Dupas abriu um inquérito judicial e ordenou que Tein fosse colocado em prisão preventiva na França continental, que fica a cerca de 16.800 quilómetros de distância da Nova Caledónia.

Thein é o líder da Célula de Coordenação das Ações de Campo ou CCAT, um movimento pró-independência que tem apelado ao fim do domínio da Nova Caledónia pela França.

Os onze são suspeitos de terem participado na violência mortal que assolou o arquipélago, onde o povo indígena Kanak há muito procura libertar-se da França.

As detenções fazem parte de uma investigação policial em curso, iniciada a 17 de maio, poucos dias após o início dos distúrbios, sobre uma vaga de confrontos armados, pilhagens, incêndios e outros atos de violência que transformaram partes de Nouméa e dos seus subúrbios em zonas interditas.

A revolta levou a França a declarar o estado de emergência no arquipélago e a enviar reforços para as forças policiais, que ficaram rapidamente sobrecarregadas. A violência causou nove mortes, incluindo dois gendarmes, e a destruição generalizada de lojas, empresas e casas.

Na semana passada, o procurador declarou que as detenções faziam parte de uma investigação policial sobre um vasto leque de suspeitas de crimes, incluindo cumplicidade em homicídios e tentativas de homicídio, assalto à mão armada, fogo posto e participação num grupo criado para preparar atos violentos.

Com a França mergulhada numa campanha frenética para as eleições legislativas antecipadas, o Presidente francês Emmanuel Macron suspendeu as reformas que teriam alterado o direito de voto na Nova Caledónia.