Euro 2024: Polícia dispara contra homem que ameaçava agentes em Hamburgo

Um homem foi atingido pela polícia esta manhã em Hamburgo após ameaçar agentes num dos bairros centrais da cidade repleto de adeptos.

A polícia alemã anunciou no domingo que tinha baleado e ferido um homem que ameaçava os agentes com um machado e uma bomba incendiária na cidade de Hamburgo, no norte do país, poucas horas antes da realização do jogo de futebol do Euro 2024.

O incidente aconteceu em St. Pauli, um dos bairros centrais de Hamburgo, que, segundo a imprensa alemã, estava repleto de milhares de adeptos antes do jogo de domingo entre a Holanda e a Polónia.

O homem foi assistido no local, informou a polícia de Hamburgo numa mensagem no X, sem fornecer mais pormenores.

*Os nossos jornalistas estão a acompanhar a notícia que será atualizada sempre que se justifique.