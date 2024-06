Ataque ucraniano com drone incendeia depósito de petróleo na Rússia

De Euronews

Combate ao incêndio na cidade de Azov envolve cerca de 200 bombeiros. Ataque não fez vítimas.

PUBLICIDADE

Os bombeiros russos estão a combater um incêndio num depósito de petróleo na região de Rostov na sequência de um alegado ataque de um drone ucraniano, informou o Ministério russo das Emergências esta terça-feira.

O incêndio na cidade de Azov foi alegadamente o resultado de um ataque de drones, de acordo com Vasily Golubev, o governador regional de Rostov.

Golubev disse ainda que "não há risco de o fogo se propagar a outras instalações ou ameaças aos residentes", depois de o local de 3200 metros quadrados ter pegado fogo. Segundo as últimas informações, estão a arder 5 mil metros cúbicos de combustível.

Mais de 200 bombeiros com equipamento, incluindo um comboio de combate aos incêndios, estão envolvidos na tentativa de extinguir o fogo, de acordo com as autoridades russas. Não foram registadas vítimas.

Não é possível, para já, obter comentário imediato de Kiev. A Ucrânia tem visado frequentemente as infraestruturas energéticas, militares e de transportes russas desde a invasão em grande escala do país vizinho por parte de Moscovo, em fevereiro de 2022, para travar o avanço do Kremlin.

Nas últimas semanas, as autoridades russas têm vindo a culpar cada vez mais os ataques de drones ucranianos pelos ataques a depósitos de petróleo perto da fronteira.

A Ucrânia tem sido alvo de ataques russos quase constantes contra civis e infraestruturas energéticas desde o início da guerra.