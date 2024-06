Corpo de celebridade britânica encontrado na ilha grega de Symi

De Euronews

O corpo do apresentador de televisão desaparecido Michael Mosley foi encontrado perto de uma praia da ilha.

PUBLICIDADE

Uma equipa de televisão grega da ERT avistou o corpo no domingo de manhã, a poucos metros da praia de Agia Marina, numa encosta rochosa, enquanto filmava a partir de um barco.

O Presidente da Câmara de Symi, Lefteris Papakalodoukas, confirmou que o corpo era de Michael Mosley, um conhecido apresentador de televisão inglês que estava desaparecido.

Na manhã de domingo, a operação de busca e salvamento centrou-se numa rede de túneis cheios de água numa zona rochosa perto da cidade costeira de Agia Marina.

Acredita-se que Mosley tenha saído para uma caminhada ao longo de um trilho costeiro, na tarde de quarta-feira e que tenha estado desaparecido desde então.

Mosley é conhecido no Reino Unido pelas suas aparições regulares na televisão e na rádio e pela sua coluna no jornal Daily Mail. É também famoso fora do Reino Unido pelo seu livro de 2013 “The Fast Diet”, que escreveu em coautoria com a jornalista Mimi Spencer. A “Dieta 5:2” explica como as pessoas podem perder peso rapidamente, minimizando a ingestão de calorias durante dois dias da semana e comendo de forma saudável nos outros cinco.

Posteriormente, introduziu a dieta Fast 800, um programa de perda rápida de peso, e realizou vários filmes sobre dieta e exercício.

Mosley levou muitas vezes o seu corpo a extremos para ver os efeitos das suas dietas e também viveu com ténias nas suas entranhas durante seis semanas para o documentário da BBC “Infested! Living With Parasites".

*Os nossos jornalistas estão a trabalhar nesta história de última hora e mais pormenores serão divulgados em breve.