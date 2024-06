Desde as companhias de ferries às agências de viagens sem voos, há confusão e ceticismo em relação ao novo regime.

Depois de ter sido adiado durante anos, o Sistema Europeu de Entrada/Saída (SES) deverá entrar em vigor no próximo outono.

Os britânicos e outros turistas de "países terceiros" terão de registar as suas chegadas e partidas dos países da UE e do espaço Schengen, tirando uma fotografia e impressões digitais no controlo de passaportes. Este sistema substituirá o carimbo manual do passaporte.

Mas muitos viajantes continuam a ter dúvidas sobre o funcionamento do sistema e do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS), previsto para meados de 2025.

A Euronews Travel falou com organismos de viagens, agentes e especialistas para saber que conselhos estão a dar aos seus clientes antes do lançamento previsto.

Os agentes de viagens não têm a certeza da data de lançamento do EES

Alguns dos principais agentes de viagens disseram à Euronews Travel que ainda não receberam perguntas ou orientações oficiais sobre o sistema EES.

Mas a associação ABTA já publicou dicas e conselhos para planear e reservar férias ao abrigo do novo sistema.

Apesar das informações de que o sistema entrará em vigor em 5 de outubro de 2024, um porta-voz da ABTA sublinhou que as datas exatas de lançamento do EES e do ETIAS ainda não foram confirmadas.

Esta incerteza levou ao ceticismo de alguns agentes de viagens.

"Não estamos a dar qualquer tipo de conselho, pois estamos à espera de ver se o esquema vai mesmo para a frente", diz Noel Josephides, presidente da agência de viagens britânica Sunvil.

Provavelmente devido à falta de sensibilização do público, Noel Josephides afirma que a Sunvil só recebeu um comentário sobre o sistema, de um cliente que disse estar "farto" dos regulamentos e que "não voltaria a viajar na Europa".

Será que o EES vai fazer com que os viajantes deixem de viajar para a Europa?

"Quanto maior for a burocracia, pior será para a liberdade de viajar", afirma Josephides, que concorda que regimes como o EES são susceptíveis de fazer com que as pessoas deixem de viajar para a Europa.

Josephides aponta os atrasos no lançamento do sistema, provocados pelos Jogos Olímpicos, como uma prova de que o sistema deverá ser perturbador para os viajantes.

"Sempre que o lançarem, será mau para o turismo e complicará as viagens, caso contrário a França teria aceite a sua introdução antes dos Jogos Olímpicos deste verão".

Não é o único que está preocupado com o impacto da EES nos viajantes.

Em abril, a P&O Ferries manifestou a sua preocupação com a aplicação do sistema no porto de Dover.

"O processo EES foi concebido para passageiros pedestres que passam por um aeroporto e é fundamentalmente inadequado para um ambiente portuário", escreveu o diretor de operações europeias da empresa, Jack Steer, numa carta enviada ao Parlamento britânico.

O diretor de operações europeias da empresa, Jack Steer, escreveu numa carta enviada ao Parlamento britânico. A atual configuração do porto impossibilita a separação do tráfego de passageiros e de mercadorias para efeitos de processamento, o que torna inevitáveis "graves perturbações".

Como é que o EES vai afetar os ferries?

Os controlos EES para passageiros de voos serão geralmente efectuados à chegada ao destino. Mas no caso das viagens de ferry a partir do porto de Dover e dos comboios internacionais, os controlos serão efectuados aquando da passagem pelo controlo de passaportes no Reino Unido, explica a ABTA. Isto deve-se às fronteiras duplas entre o Reino Unido e a França nestes locais.

As preocupações com os atrasos no porto foram provavelmente o fator determinante para o último adiamento do lançamento, que dará ao Porto de Dover tempo para implementar novos sistemas de processamento para automóveis e autocarros. Estes sistemas incluirão quiosques e zonas de espera situados fora do porto para reduzir as filas de espera na fronteira.

Não se espera que uma aplicação para ajudar a acelerar o processo de registo esteja pronta a tempo do outono, pelo que é provável que haja atrasos nas viagens.

"O EES é uma iniciativa da UE, mas o Governo britânico está a trabalhar em estreita colaboração com a Comissão Europeia, os seus Estados-Membros, as autoridades locais do Reino Unido e a indústria para minimizar qualquer perturbação nos planos de viagem das pessoas", disse à Euronews Travel um porta-voz do Departamento de Transportes do Reino Unido (DfT).

"Isto inclui trabalhar em estreita colaboração com os portos, os transportadores e a indústria de viagens para garantir que são apoiados e equipados para comunicar as alterações e qualquer potencial impacto que possa ter nas viagens das pessoas".

Como irá o ESS afetar os comboios internacionais?

O Eurostar está a expandir a sua base londrina na estação de St Pancras para instalar mais quiosques para processar os dados do SEE.

Com bilhetes de comboio muitas vezes mais baratos com antecedência, os passageiros dos caminhos-de-ferro já estão a pensar como é que o EES vai afetar as suas viagens.

A empresa de viagens sem voos Byway já recebeu perguntas de clientes sobre quando é que o sistema será implementado, se será necessário obter vistos e que documentação será necessária.

"As viagens semvoos podem parecer bastante complexas para planear por conta própria", afirma Cat Jones, CEO e fundadora da Byway. "Muitos destes sistemas tendem a ser construídos a pensar nas viagens de avião, o que pode dificultar a procura de informações específicas para viagens de comboio."

Um cliente já disse que vai voltar a reservar com a empresa porque quer ajuda para navegar no novo sistema.

Devido à falta de conhecimento do público britânico sobre o funcionamento do EES e do ETIAS, é provável que muitos confiem nos agentes de viagens para os orientar quando os sistemas entrarem finalmente em vigor.