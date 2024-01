Desastre ambiental no sul do Brasil

De Euronews

Camião que transportava ácido sulfónico capotou e vazou a substância tóxica para um rio que abastece a cidade de Joinville.

Um acidente com um camião que transportava ácido sulfónico contaminou um rio no sul do Brasil. A substância "perigosa" que pode causar danos à saúde humana e que é utilizada no fabrico de detergentes líquidos e em pó, desengordurantes e produtos de limpeza, transformou as águas do rio Cubatão numa corrente de espuma branca.

As autoridades decretaram o estado de emergência e encerraram uma estação de tratamento de água na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, onde vivem 600 mil pessoas.

O acidente deixou 75 por cento da cidade sem abastecimento de água. As autoridades alertam para o risco de um enorme impacto ambiental.