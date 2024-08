Com o aumento da necessidade de energia verde, muitos edifícios históricos em toda a Europa foram equipados com painéis solares utilizando técnicas inovadoras e criativas.

O Museu Guggenheim de Bilbau, em Espanha, acaba de instalar 300 painéis solares no seu telhado, no âmbito do seu compromisso de neutralidade climática até 2030.

A instalação fotovoltaica de 80 kW permitirá poupar cerca de 5% do consumo de eletricidade do museu e fornecerá energia suficiente para iluminar as suas salas de exposição.

Mas o edifício modernista do famoso arquiteto Frank Gehry colocou desafios únicos à integração dos painéis nos telhados.

Para preservar a integridade arquitetónica da estrutura icónica, a cor e o design dos painéis tiveram de ser cuidadosamente selecionados e aprovados.

Uma imagem de drone do Museu Guggenheim em Bilbau, Espanha. Guggenheim Bilbao

Museu Guggenheim Bilbao equipado com painéis solares

A estrutura de Gehry é conhecida pelas suas formas ondulantes e pelo revestimento metálico prateado - algo que os painéis solares tinham de evitar perturbar.

A Iberdrola, a empresa responsável pela instalação, colocou os painéis em dois dos maiores telhados do edifício, numa posição que significa que não são visíveis da rua.

O modelo selecionado foi fabricado pela empresa italiana FuturaSun e é cromaticamente compatível com a arquitetura.

"A preservação da singularidade arquitetónica do edifício foi um dos principais desafios na execução deste projeto e todos os pormenores - desde a conceção da instalação até à harmonização com outras características, como as clarabóias - foram aprovados pelo arquiteto Frank Gehry e pela Câmara Municipal de Bilbau", afirmou o museu num comunicado de imprensa.

O Museu Guggenheim em Bilbau, Espanha. Erika Ede/Guggenheim Bilbao

Podem ser instalados painéis solares em edifícios históricos?

Noutros locais da Europa, os painéis solares foram discretamente instalados em edifícios históricos ou à sua volta.

Em Chippenham Hall, em Inglaterra, 32 painéis solares encontram-se atualmente a cerca de 25 metros do edifício, no terreno.

Estão ligados à casa por uma cablagem subterrânea e escondidos da vista por uma sebe que está de acordo com o estilo de outras caraterísticas arbóreas dos jardins.

No ano passado, o parque arqueológico de Pompeia, no sul de Itália, instalou painéis solares disfarçados de telhas de terracota que se misturam com as antigas ruínas da cidade.

Os painéis solares de Pompeia estão disfarçados de telhas de terracota. Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii | Coppi Cerere

No entanto, outros exemplos de adaptação de um edifício histórico emblemático causaram controvérsia.

Foram propostos painéis fotovoltaicos para a capela do King's College, classificada com o grau I, em Cambridge. A instalação foi aprovada pelo comité de planeamento, apesar das objeções da Historic England e da recomendação de recusa dos responsáveis pelo planeamento.

Os 438 painéis solares no telhado são visíveis da rua. Mas os que são a favor elogiam-nos como um símbolo de mudança.

Gillian Tett, reitor do King's College, disse à Bloomberg que esta é apenas mais uma mudança em 500 anos de alterações efectuadas na capela.

"Quando o rei Henrique VIII construiu toda a capela, ninguém podia imaginar ter uma capela como esta, com todos estes telhados extraordinários, estes tetos góticos. Era impossível de visualizar. E é mais ou menos isso que estamos a tentar fazer de novo", afirmou.

Câmaras municipais europeias flexibilizam regras de instalação de painéis solares em edifícios históricos

À medida que a necessidade de energia limpa aumenta, no contexto da crise climática e do aumento dos custos, casos como o da King's College Chapel podem tornar-se a norma.

As câmaras municipais de toda a Europa começaram a flexibilizar as restrições para que uma grande parte dos telhados possa ser utilizada para instalar painéis solares (quase um quarto dos edifícios da UE são anteriores a 1945).

Em junho, a cidade de Amesterdão anunciou que, até 2025, será permitido instalar painéis solares à vista em edifícios e monumentos protegidos.

No início deste ano, o Governo britânico decidiu que os proprietários de casas históricas em Inglaterra deixarão de ter de pedir autorização para instalar tecnologias energeticamente eficientes, como painéis solares e bombas de calor, ao abrigo das medidas propostas pelo departamento de habitação.

Embora esta medida possa suscitar preocupações em relação à conservação do património, as empresas estão simultaneamente a trabalhar para produzir painéis solares que se integrem mais subtilmente nos edifícios históricos.

Denominados painéis fotovoltaicos integrados em edifícios (BIPV), estes painéis não se situam no topo das superfícies dos edifícios, mas substituem elementos como o telhado, as clarabóias ou as fachadas.

Podem assumir a aparência de telhas, ardósia, vidro e até vitrais, o que significa que os edifícios históricos podem beneficiar de custos de energia reduzidos e de uma maior sustentabilidade sem sacrificar a integridade estética.