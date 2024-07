Celebridades reagem à desistência de Joe Biden da corrida presidencial dos EUA

Atores, cantores e outras celebridades de renome prestaram homenagem a Joe Biden e apoiaram a vice-presidente Kamala Harris, depois de Biden ter anunciado a sua retirada da corrida presidencial dos EUA.

O mundo do entretenimento reagiu à notícia bombástica da desistência de Joe Biden da corrida presidencial dos EUA, e Hollywood está a saudar com emoção o atual presidente dos EUA.

Biden anunciou a decisão no domingo, explicando que era no melhor interesse do partido e do país que se afastasse e se "concentrasse apenas no cumprimento dos deveres como presidente durante o resto do mandato".

Biden ofereceu o seu "total apoio" à vice-presidenteKamala Harrispara ser a próxima candidata presidencial democrata.

A decisão histórica surge no meio de uma intensa pressão dos líderes democratas, dos doadores e até de celebridades que pediram a demissão de Biden.

Agora, várias estrelas recorreram às redes sociais para agradecer a Biden e mostrar o seu entusiasmo pela possível candidatura de Harris.

O ator de Star Wars, Mark Hamill, afirmou que Biden tem "um registo de realizações inigualável por qualquer presidente durante a nossa vida".

"Ele restaurou a honestidade, a dignidade e a integridade do cargo após quatro anos de mentiras, crimes, escândalos e caos", escreveu Hamill. "Obrigado pelo seu serviço, Sr. Presidente. Agora é nosso dever, como americanos patriotas, eleger o democrata que honrará e promoverá o seu legado".

Barbra Streisand escreveu que Biden "ficará na história como um homem que alcançou feitos significativos no seu mandato de quatro anos", acrescentando: "Devemos estar gratos por ele ter defendido a nossa democracia".

O realizador Jon Favreau afirmou que se tratou de uma "decisão corajosa e altruísta".

"O Presidente fez o que tem feito nos últimos quatro anos - ouviu o povo americano e colocou os interesses do país à frente dos seus próprios. Exatamente o oposto de Donald Trump".

A atriz vencedora de um Óscar, Octavia Spencer, publicou uma mensagem de agradecimento emotiva: "Obrigada por ser um verdadeiro patriota e servidor público deste país. Pode reformar-se sabendo que os seus eleitores têm um enorme carinho por si e por tudo o que sacrificou. Construiu uma América melhor. Obrigada".

E acrescentou: "DEMOCRATAS... REÚNAM-SE!"

Por outro lado, Finneas - o produtor e irmão de Billie Eilish - escreveu no Instagram: "Hoje vejo uma pessoa a colocar o povo à frente de si própria e do seu orgulho e, por isso, tenho um enorme respeito", enquanto o apresentador de talk show e comediante Jon Stewart reagiu à notícia com um post de uma palavra no X: "Lenda".

A atriz Julianne Moore declarou: "Obrigada, Presidente @joebiden, pelo seu serviço e décadas de liderança. E por liderar a mais forte administração de segurança em matéria de armas na história dos EUA".

Kamala Harris é vista como a democrata mais provável para ocupar o lugar de Biden, e o vice-presidente recebeu votos de confiança das celebridades.

"Mais uma vez, uma irmã vem em socorro", escreveu o realizador Spike Lee no Instagram, enquanto a atriz Jamie Lee Curtis, vencedora de um Óscar, afirmou: "Apoio incondicionalmente @joebiden e a sua decisão de se demitir e de apoiar sem reservas @kamalaharris. Ela é confiável e testada e é uma feroz defensora dos direitos das mulheres e das pessoas de cor e sua mensagem é de ESPERANÇA e UNIDADE para a América em seu momento de grande divisão nacional".

A rapper Cardi B regozijou-se no X: "LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WASPOSED TO BE THE 2024 candidate" [vamos lá, disse-vos que Kamala devia ser a candidata de 2024, em português] em referência a um vídeo que publicara a 30 de junho.

"Quero homenagear o nosso presidente @JoeBiden. Ele serviu admiravelmente a nossa nação durante décadas, é um homem decente e honrado, um presidente de enorme sucesso e um patriota. Agora vamos unir-nos atrás de @KamalaHarris e derrotar Donald Trump em novembro!", escreveu o ator de Star Trek George Takei no X.

Robert De Niro, manifesto crítico de Trump, agradeceu a Biden pelo seu "ato de política astuta e patriotismo altruísta" numa declaração ao The Hill. "Joe Biden está a afastar-se para abrir caminho para que outro democrata se torne presidente, porque não há nada mais importante para o nosso país do que derrotar Donald Trump", afirmou.

Quanto ao ator Mark Ruffalo, declarou: "Muito bem, pessoal, agora temos as nossas ordens de marcha e está na altura de nos pormos a caminho. Não a Trump/Vance. Não à tomada de controlo da nossa nação pela direita religiosa cristã. Não há nada de errado com o cristianismo; apenas não deveria estar a dirigir uma nação nascida da liberdade de religião".

Entretanto, os republicanos têm partilhado uma opinião semelhante à do radialista britânico Piers Morgan, que publicou: "Se Biden não está apto para continuar na corrida presidencial, então certamente também não está apto para continuar a ser presidente?".

Meghan McCain, filha do falecido senador e antigo candidato presidencial republicano John McCain, declarou: "A política é apenas um desporto de sangue brutal".

Não deixa de ser verdade.

Antes da notícia de que Biden estava a desistir da corrida, houve vários apelos do mundo do entretenimento para que o presidente se demitisse, especialmente na sequência do seu desastroso primeiro debate presidencial contra Trump, a 27 de junho.

Stephen King e Stephen Colbert sugeriram que ele se demitisse, enquanto o ator George Clooney escreveu um artigo de opinião publicado pelo New York Times, afirmando que os democratas não poderiam ganhar a Trump com Biden na lista.

Trump reagiu ao artigo de Clooney dizendo que ele deveria "voltar para a televisão".