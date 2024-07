Democratas pressionam Joe Biden para reavaliar candidatura às presidenciais

De Euronews com AP

Biden, que testou positivo para covid-19 na quinta-feira, tem afirmado que não está a recuar.

Os democratas seniores estão a pressionar o presidente Joe Biden para que este reavalie a sua candidatura presidencial.

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de quem Biden foi vice-presidente, terá manifestado em privado a sua preocupação e admitido que Biden deve considerar a viabilidade da sua campanha, mas também deixou claro que a decisão deve ser tomada pelo próprio.

Nos últimos dias, Obama recebeu telefonemas de membros da liderança do Congresso, de governadores democratas e de vários apoiantes para discutir as preocupações com a saúde de Biden.

A presidente emérita do Congresso, Nancy Pelosi, também disse a Biden, em privado, que o partido poderia perder a capacidade de assumir o controlo da Câmara dos Representantes se ele não se afastasse da candidatura à reeleição.

Pelosi apresentou sondagens a Biden que, segundo ela, mostram que ele provavelmente não conseguirá derrotar o candidato republicano Donald Trump.

Com a aproximação da convenção do Partido Democrata, no próximo mês, o mal-estar está a crescer na Casa Branca e dentro do próprio partido.

Biden tem insistido que não está a recuar e mantém-se inflexível, afirmando que ele é o candidato que já derrotou Trump e que o fará novamente.

Pressionado sobre as notícias que revelavam que Biden poderia estar a considerar a ideia de abandonar a candidatura às próximas eleições, o diretor-adjunto de campanha, Quentin Fulks, disse na quinta-feira: "Ele não está a vacilar em nada".

No entanto, os democratas mais influentes do aparelho partidário, incluindo Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, estão a mostrar alguns sinais de preocupação.

Alguns esperam que Biden, que está atualmente fora da campanha depois de ter testado positivo para a covid-19, faça, nos próximos dias, uma nova análise da sua trajetória e do seu legado.

O memorando divulgado pela Casa Branca do médico do Presidente Joe Biden, Kevin C O'Connor, para a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre, 18 de julho de 2024

Há quem refira que este fim de semana será crucial para saber se Biden muda de ideias. E se, com isto, os democratas, substituem o actual Presidente pela a vice-presidente Kamala Harris como candidata presidencial.

Durante a semana passada, Schumer e Jeffries, ambos de Nova Iorque, falaram em privado com o presidente e demonstraram abertamente as preocupações dos democratas no Capitólio.

O controlo da Câmara e do Senado está em jogo e os líderes estão cientes de que uma vitória dos republicanos, em novembro, poderá lançar a agenda de Trump para os próximos anos.

Por outro lado, a presidente do Comité Democrático de Campanha do Congresso, a deputada Suzan DelBene, de Washington, falou com o presidente, na semana passada, "munida" de vários dados.

Na quarta-feira, o deputado californiano Adam Schiff, um aliado próximo de Pelosi, apelou a Biden para que desistisse da sua candidatura à reeleição, dizendo que acredita que é altura de "passar o testemunho".

O candidato presidencial republicano Donald Trump chega para o último dia da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, 18 de julho de 2024

Jamie Raskin, de Maryland, um influente democrata, alertou para a ascensão de Trump, usando a metáfora do basebol : "Não há vergonha em fazer uma vénia bem merecida à apreciação transbordante da multidão quando o seu braço está cansado, e há um perigo real para a equipa em ignorar as estatísticas".

Numa entrevista de rádio gravada pouco antes de saber que estava infetado com covid-19, Biden rejeitou a ideia de que era tarde demais para recuperar politicamente, dizendo a Luis Sandoval, da Univision, que muitas pessoas só dão atenção às eleições a partir de setembro.