Biden infetado com covid-19 suspende ações de campanha

Presidente dos Estados Unidos e recandidato às presidenciais deste ano suspende ações de campanha e isola-se na sua casa no estado do Delaware.

O presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição Joe Biden suspendeu as ações de campanha depois de ter testado positivo à Covid-19, durante uma visita a Las Vegas. Biden deveria ter participado, esta quarta-feira, na convenção anual da associação de defesa dos hispânicos UnidosUS, num esforço para captar votos desta comunidade, numa altura em que aumenta a pressão, entre alguns democratas, para que Biden desista da corrida presidencial devido à idade avançada e ao estado alegadamente debilitado.

Na última semana, Biden teve reuniões privadas com o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Shumer, e com o líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries. Segundo a cadeia de televisão ABC, Schumer terá aconselhado Biden a desistir, o que o senador nega. O congressista Adam Schiff foi, até agora, a figura mais importante do campo democrata a apelar diretamente a uma desistência de Biden.

Uma sondagem recente da Associated Press diz que dois terços dos democratas preferem que Biden desista da corrida presidencial.

Janet Murguía, presidente da UnidosUS, transmitiu a mensagem de Biden e anunciou o diagnóstico do presidente: “Acabei de falar ao telefone com o presidente Biden e ele partilhou a sua profunda deceção por não poder juntar-se a nós esta tarde. O presidente tem estado em muitos eventos, como todos sabemos, e acabou de testar positivo para Covid”, disse.

Segundo a Casa Branca, Biden tem sintomas ligeiros e seguiu de Las Vegas para casa, no estado do Delaware, onde vai ficar em isolamento durante alguns dias. Antes do diagnóstico, tinha estado num restaurante de Las Vegas onde se encontrou com várias pessoas.

Esta é a segunda vez que o presidente norte-americano é afetado pela Covid. Já em 2022 tinha tido a doença.