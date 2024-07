Biden insiste em candidatar-se apesar de confundir Zelenskyy e Putin

De euronews com AP

Biden aproveitou a conferência de imprensa para defender vigorosamente a sua política externa e interna, mas a sua noite foi marcada por erros simples mas embaraçosos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou-se determinado a candidatar-se, apesar de ter cometido alguns erros embaraçosos, incluindo confundir os nomes do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, com o do presidente russo, Vladimir Putin, o que provocou suspiros audíveis na audiência.

Mais tarde, perante uma pergunta feita a uma audiência televisiva, chamou à sua vice-presidente Kamala Harris "vice-presidente Trump".

Repetidamente, rejeitou uma torrente de perguntas dos repórteres sobre a sua aptidão mental, insistindo que estava a concorrer para terminar o trabalho que começou em 2021 e que era capaz com base no seu historial no cargo até agora.

Biden pareceu mais à vontade quando fez comentários extensos sobre política externa, durante os quais comentou que não tinha "nenhuma boa razão" para falar com Vladimir Putin neste momento.

"Putin tem um problema. Antes de mais, nesta guerra que supostamente ganhou. Quero dizer, em termos de percentagem de território, não foram muito bem sucedidos", disse.

Acrescentou que estava em contato com o presidente chinês, Xi Jinping, para o avisar de que não daria mais apoio à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia.

Biden também advertiu a China de que, se colaborasse com a Coreia do Norte para ajudar a armar a Rússia, haveria consequências económicas.

O Presidente Joe Biden fala durante uma conferência de imprensa no último dia da cimeira da NATO em Washington, 11 de julho de 2024 Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Pouco depois de Biden ter terminado a sua intervenção, o congressista do Connecticut Jim Himes e mais de uma dúzia de democratas apelaram publicamente a Biden para que abandonasse a corrida.

As preocupações sobre a capacidade de Biden para se candidatar dentro do seu próprio partido têm aumentado cada vez mais, depois de uma atuação num debate no início deste ano em que o Presidente de 81 anos pareceu confuso e desorientado.

Biden referiu-se aos seus aliados europeus presentes na Cimeira da NATO realizada em Washington, afirmando que tem o apoio total dos seus homólogos europeus.

Não estou a ouvir os meus aliados europeus virem ter comigo e dizerem: "Joe, não te candidates. O que os ouço dizer é que tens de ganhar. Com este tipo (Donald Trump) não se pode avançar. Seria um desastre", afirmou.

Os seus aliados mantiveram-se diplomáticos, esquivando-se a perguntas sobre os seus deslizes e elogiando, de um modo geral, o Presidente.

O presidente francês Emmanuel Macron saiu em defesa de Biden, elogiando a sua "profundidade de campo em questões internacionais".

"Todos nós cometemos erros por vezes. Já me aconteceu. Provavelmente vai acontecer-me amanhã. Peço-vos a mesma indulgência. É o tipo de indulgência que é necessária entre pessoas amáveis", disse.

Apesar das deserções no seio do seu próprio partido e do escrutínio dos jornalistas presentes, Biden manteve que é a "pessoa mais qualificada para desempenhar o cargo".

Referindo o seu compromisso com a NATO, insistiu que tinha apresentado ao povo americano resultados mais do que retórica.

Embora Biden tenha respondido às perguntas com pormenor e tenha parecido relativamente fluente, não é claro se o seu desempenho será suficiente para acalmar as preocupações sobre a sua acuidade mental ou reduzir a intensa pressão sobre os seus possíveis deslizes e erros.

Quando lhe perguntaram se se demitiria e permitiria que a sua vice-presidente se candidatasse se ela tivesse um melhor desempenho nas sondagens, Biden disse: "Não, a menos que eles voltem a dizer que não há maneira de ganhar", respondeu Biden antes de acrescentar, num sussurro de palco: "Nenhuma sondagem está a dizer isso".