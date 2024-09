Adolescente acusado de matar 4 alunos numa escola dos EUA já tinha sido interrogado pela polícia

De Euronews com AP

O adolescente foi entrevistado depois de o FBI ter recebido, em maio de 2023, denúncias anónimas sobre ameaças online de um tiroteio numa escola não especificada, segundo as autoridades.

Há mais de um ano, informações sobre mensagens publicadas online, que ameaçavam um tiroteio numa escola, levaram a polícia da Geórgia a interrogar um rapaz de 13 anos, mas os investigadores não dispunham de provas suficientes para efetuar uma detenção.

Na quarta-feira, o mesmo rapaz abriu fogo na sua escola secundária nos arredores de Atlanta, matando quatro pessoas e ferindo nove, segundo as autoridades.

O adolescente foi acusado como adulto das mortes dos alunos da Apalachee High School Mason Schermerhorn e Christian Angulo, ambos com 14 anos, e dos instrutores Richard Aspinwall, 39 anos, e Christina Irimie, 53 anos, disse o Diretor do Gabinete de Investigação da Geórgia, Chris Hosey, numa conferência de imprensa.

Pelo menos nove pessoas - oito alunos e um professor da escola em Winder, a cerca de uma hora de carro a nordeste de Atlanta - foram levadas para hospitais com ferimentos. Espera-se que todos sobrevivam, disse o xerife do condado de Barrow, Jud Smith.

O rapaz, atualmente com 14 anos, deveria ser levado para um centro regional de detenção de jovens na quinta-feira.

Armado com uma espingarda de assalto, o adolescente apontou a arma aos alunos num corredor da escola quando os colegas se recusaram a abrir-lhe a porta para que regressasse à sua sala de aula de álgebra, disse a colega Lyela Sayarath.

O adolescente saiu mais cedo da sala de aula de álgebra do segundo período e Sayarath pensou que o aluno calmo, que tinha sido transferido recentemente, estava a faltar às aulas outra vez.

Mas voltou mais tarde e quis entrar na sala de aula. Alguns alunos tentaram abrir a porta trancada, mas acabaram por se afastar.

"Acho que viram alguma coisa, mas, por alguma razão, não abriram a porta", disse Sayarath.

Quando olhou para ele através de uma janela na porta, viu o estudante virar-se e ouviu uma rajada de tiros.

"Foram cerca de 10 ou 15 de uma só vez, em simultâneo", disse.

Os alunos de matemática baixaram-se para o chão e rastejaram esporadicamente, procurando um canto seguro para se esconderem.

Dois seguranças da escola encontraram o atirador poucos minutos depois de uma denúncia de disparos, disse Hosey. O adolescente rendeu-se imediatamente e foi detido.

O adolescente foi entrevistado depois do FBI ter recebido, em maio de 2023, informações anónimas sobre ameaças online de um tiroteio numa escola não especificada, informou a agência num comunicado.

O FBI reduziu as ameaças e remeteu o caso para o departamento do xerife do condado de Jackson, que é adjacente ao condado de Barrow.

O gabinete do xerife entrevistou o jovem de 13 anos e o seu pai, que disseram que havia armas de caça em casa, mas que o adolescente não tinha acesso a elas sem supervisão. O rapaz também negou ter feito ameaças online.

O gabinete do xerife alertou as escolas locais para que continuassem a vigiar o adolescente, mas não havia qualquer causa provável para detenção ou ação adicional, disse o FBI.

Hosey disse que a Divisão de Serviços Familiares e Infantis do Estado também teve contactos anteriores com o adolescente e vai investigar se isso tem alguma ligação com o tiroteio. As agências noticiosas locais informaram que as forças da ordem revistaram na quarta-feira a casa da família do adolescente em Bethlehem, Geórgia, a leste da escola secundária.

"Todos os alunos que tiveram de ver os seus professores e colegas morrerem, os que tiveram de sair da escola a coxear, que pareciam traumatizados", disse Sayarath, "essa é a consequência da ação de não assumir o controlo".

As autoridades ainda estão a tentar descobrir como é que o adolescente obteve a arma utilizada no tiroteio e a levou para a escola com cerca de 1.900 alunos no condado de Barrow, uma área suburbana em rápida expansão na periferia da área metropolitana de Atlanta.

Pessoas de luto rezam durante uma vigília à luz de velas pelos alunos e professores mortos na Apalachee High School, quarta-feira, 4 de setembro de 2024, em Winder, Geórgia. Mike Stewart/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Só estava a rezar para que todos os que amo estivessem a salvo

Foi o mais recente de dezenas de tiroteios em escolas nos EUA nos últimos anos, incluindo os especialmente mortíferos em Newtown, Connecticut, Parkland, Florida, e Uvalde, Texas.

Os assassinatos nas salas de aula desencadearam debates fervorosos sobre o controlo das armas e desgastaram os nervos dos pais cujos filhos estão a crescer habituados a simulacros de tiro nas salas de aula. Mas pouco contribuíram para fazer avançar as leis nacionais sobre armas.

Até quarta-feira, registaram-se 29 assassinatos em massa nos EUA este ano, de acordo com uma base de dados mantida pela The Associated Press e pelo USA Today em parceria com a Northeastern University.

Pelo menos 127 pessoas morreram nesses assassinatos, que são definidos como incidentes em que quatro ou mais pessoas morrem num período de 24 horas, sem incluir o assassino - a mesma definição utilizada pelo FBI.

Na quarta-feira à noite, centenas de pessoas reuniram-se no Jug Tavern Park, no centro de Winder, para uma vigília. Os voluntários distribuíram velas e também água, pizza e lenços de papel. Alguns ajoelharam-se enquanto um ministro metodista conduzia a multidão em oração, depois de um comissário do condado de Barrow ter lido uma oração judaica de luto.

Christopher Vasquez, de 15 anos, disse que participou na vigília porque precisava de se sentir em terra e de estar num lugar seguro.

Estava a ensaiar com a banda quando foi dada a ordem de confinamento. Disse que parecia um exercício normal, pois os alunos faziam fila para se esconderem no armário da banda.

"Quando ouvimos as pancadas na porta e a equipa SWAT veio buscar-nos, foi aí que percebi que era grave", disse. "Comecei a tremer e a chorar".

Finalmente acalmou-se quando chegou ao estádio de futebol. "Estava apenas a rezar para que todos os que amo estivessem a salvo", disse.