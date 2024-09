Quatro mortos e pelo menos nove feridos num tiroteio numa escola dos EUA

De Euronews com AP

Foram disparados tiros enquanto os estudantes corriam para procurar segurança no estádio de futebol de uma escola secundária nos arredores de Atlanta, informou o Georgia Bureau of Investigation.

Quatro pessoas foram mortas e pelo menos nove ficaram feridas num tiroteio numa escola secundária nos arredores de Atlanta.

Os tiros foram disparados na manhã de quarta-feira e os agentes da autoridade invadiram o campus da Apalachee High School, enquanto os pais se apressavam a verificar se os seus filhos estavam em segurança na escola de Winder, Geórgia.

Um suspeito foi detido, segundo as autoridades. Não ficou imediatamente claro se o atirador era um aluno da escola.

"O que vêem atrás de nós é uma coisa maligna", disse o xerife do condado de Barrow, Jud Smith, numa breve conferência de imprensa no exterior da escola. Recusou-se a dar pormenores sobre as vítimas ou sobre o suspeito.

O episódio é apenas o mais recente entre dezenas de tiroteios em escolas nos EUA nos últimos anos, incluindo os especialmente mortíferos em Newtown, Connecticut, Parkland, Florida, e Uvalde, Texas.

Os assassinatos nas salas de aula desencadearam debates fervorosos sobre o controlo de armas e desgastaram os nervos dos pais cujos filhos estão a crescer habituados a simulacros de tiro nas salas de aula. Mas pouco contribuíram para fazer avançar as leis nacionais sobre armas.

Jacob King, um jogador de futebol do segundo ano, disse que tinha adormecido na aula de história mundial, depois de um treino matinal, quando ouviu cerca de 10 tiros.

King disse que não acreditou que o tiroteio fosse real até ouvir um agente a gritar a alguém para baixar a arma. O jovem disse que quando a sua turma foi conduzida para fora, viu agentes a proteger o que parecia ser um estudante ferido.

Um helicóptero médico é visto em frente à Apalachee High School após um tiroteio na escola na quarta-feira, 4 de setembro de 2024, em Winder, Geórgia. Mike Stewart/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ashley Enoh estava em casa na quarta-feira de manhã quando recebeu uma mensagem de texto do seu irmão, que está no último ano do liceu de Apalachee: "Só para que saibas, adoro-te", escreveu-lhe ele.

Quando ela perguntou no chat do grupo familiar o que se estava a passar, ele disse que havia um atirador na escola. A irmã mais nova de Enoh, aluna do primeiro ano da escola, disse que tinha ouvido falar do atirador e que tudo estava fechado.

Poucos detalhes foram imediatamente disponibilizados pelas autoridades, que foram despachadas pouco antes das 10h30 para responder a um "tiroteio ativo", disse o gabinete do xerife numa declaração.

Um vídeo feito por um helicóptero da WSB-TV mostrava dezenas de veículos de polícia e de emergência a rodear a escola no condado de Barrow, cerca de 80 quilómetros a nordeste de Atlanta.

Quando Erin Clark, de 42 anos, recebeu uma mensagem de texto do seu filho Ethan, aluno do último ano do liceu, a informar que havia um atirador ativo, saiu a correr do seu trabalho num armazém da Amazon para a escola. Os dois enviaram uma mensagem de texto a dizer "amo-te" e Clark disse que rezou pelo filho enquanto se dirigia para o liceu.

Com a estrada principal bloqueada para a escola, Clark estacionou e correu com outros pais. Todos foram então encaminhados para o campo de futebol. No meio do caos, Clark encontrou Ethan sentado nas bancadas.

Disse que o seu filho estava a escrever um trabalho na aula quando ouviu os tiros. Com a ajuda de colegas, barricou a porta e escondeu-se. "Estou muito orgulhosa dele por ter feito isso", disse ela. "Ele foi muito corajoso."

Os alunos só tinham começado o ano letivo há pouco mais de um mês, antes do tiroteio de quarta-feira. "Tenho medo de o mandar de volta", disse ela. "Não sei o que vou fazer."

O trânsito em direção à escola ficou bloqueado durante mais de um quilómetro e meio, enquanto os pais tentavam chegar aos seus filhos.

"Eu direcionei todos os recursos estaduais disponíveis para responder ao incidente na Apalachee High School e exorto todos os georgianos a se juntarem à minha família em rezar pela segurança daqueles em nossas salas de aula, tanto no condado de Barrow quanto em todo o estado", disse o governador da Geórgia, Brian Kemp, em um comunicado.

"Continuaremos a trabalhar com parceiros locais, estaduais e federais à medida que reunimos informações e respondemos a essa situação", acrescentou Kemp.

Numa declaração, o escritório do FBI em Atlanta disse: "O FBI de Atlanta está a par da situação atual na Apalachee High School, no condado de Barrow. Os nossos agentes estão no local a coordenar e a apoiar as forças policiais locais".

A Casa Branca afirmou que o Presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio e que a administração coordenará com as autoridades federais, estaduais e locais à medida que receber mais informações.

A Apalachee High School tem cerca de 1.900 alunos, de acordo com os registos das autoridades educativas da Geórgia. Tornou-se a segunda maior escola secundária pública do Condado de Barrow quando foi inaugurada em 2000, de acordo com o Sistema Escolar do Condado de Barrow. O seu nome vem do rio Apalachee, no extremo sul do condado de Barrow.

O tiroteio teve repercussões em Atlanta, onde as patrulhas das escolas da cidade foram reforçadas, segundo as autoridades. Mais patrulhas nas escolas de Atlanta seriam feitas "durante o resto do dia por uma questão de precaução", disse o prefeito de Atlanta, Andre Dickens.