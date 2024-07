Nas redes sociais, surgiram afirmações como a de que o tiroteio teria sido "encenado" ou "ordenado" pelo Presidente dos EUA, Joe Biden.

"Encenação para obter simpatia" e uma "ordem" provavelmente da CIA com o envolvimento de Barack Obama e dos Clintons: apenas algumas das teorias da conspiração que circularam nas redes sociais momentos depois de o antigo presidente dos EUA, Donald Trump, ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato num comício no sábado.

As alegações, publicadas no X, Facebook, Instagram e TikTok, não foram apoiadas por quaisquer provas e vieram tanto de republicanos como de democratas.

Algumas das mensagens provinham mesmo de políticos norte-americanos.

"Joe Biden enviou as ordens", publicou no X o congressista republicano Mike Collins, da Geórgia, referindo-se a um comentário sobre a eleição que o presidente em exercício fez anteriormente sobre colocar "Trump num alvo".

"O mais alarmante é o facto de a desinformação que saiu do comício estar tão bem polarizada entre linhas políticas", disse Yotam Ophir, professor assistente de Comunicação na Universidade de Buffalo, em Nova Iorque, ao Euronews Next.

"Isto mostra-nos como as teorias da conspiração são maleáveis - como podem ser moldadas para se adaptarem a qualquer ideologia. E como podem ser usadas para nos dividir ainda mais", acrescentou.

As autoridades policiais e o Departamento de Justiça dos EUA afirmaram que continuam a investigar o tiroteio.

O presidente Joe Biden, que vai concorrer contra Trump nas eleições presidenciais de 2024, ordenou uma análise independente da forma como o ataque ocorreu.

Mas nas redes sociais, já estamos "a assistir a um aumento das discussões que questionam a razão pela qual o atacante não foi detetado mais cedo, levando a uma especulação generalizada sobre potenciais falhas nas medidas preventivas", disse Sarah Morris, professora de forense digital na Universidade de Southampton, no Reino Unido.

"Esta discussão crescente está agora a levar a teorias de que o incidente foi planeado e que as autoridades permitiram que acontecesse", disse à Euronews Next.

Muitos vídeos têm circulado nas redes sociais, como um no X que mostra uma mulher atrás de Trump a olhar em volta.

O post afirma, sem apresentar provas, que o seu comportamento era "altamente suspeito" e que a sua linguagem corporal e comportamento "parecem indicar que ela sabia que algo estava a acontecer".

Outra tendência preocupante nas redes sociais foi a pressa em identificar o atirador sem verificação.

Antes de o FBI ter identificado o atirador, um comentador de futebol italiano foi erradamente identificado como estando por detrás do ataque e como membro do grupo de extrema-esquerda Antifa.

Milhões de pessoas na Internet já tinham visto e partilhado as falsas alegações antes de ele poder esclarecer as coisas.

A culpa é das redes sociais?

A moderação de conteúdos está a tornar-se mais difícil para as redes sociais, que lutam para acompanhar a velocidade dos avanços nas falsificações profundas e na desinformação gerada por IA em torno das eleições nos EUA, disse Morris.

A empresa tecnológica israelita Cyabra descobriu que uma imagem que mostrava Trump a sorrir foi criada com programas de inteligência artificial (IA) momentos depois do tiroteio e circulou nas redes sociais.

A empresa também descobriu que os bots das redes sociais ajudaram a impulsionar as falsas alegações em plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram, e disse que 45% das contas que usavam hashtags como #fakeassassination e #stagedshooting não eram autênticas.

"As empresas precisam de melhorar e adaptar continuamente os seus algoritmos de deteção e aumentar a colaboração com verificadores de factos independentes para combater eficazmente estas ameaças em evolução", afirmou Morris.

ARQUIVO - Elon Musk, diretor executivo da Tesla e da SpaceX, fala com o Presidente Donald Trump depois de ver o voo da SpaceX para a Estação Espacial Internacional AP Photo/Alex Brandon

Mas, de momento, as empresas de redes sociais podem fazer o que quiserem, disse Ophir.

"Na ausência de soluções sistemáticas e de regulamentação, não conseguiremos abrandar a propagação da desinformação", afirmou, acrescentando que não é imediatamente claro quais as soluções que devemos adotar.

A censura não parece funcionar e pode ser utilizada para silenciar os eleitores.

"Precisamos de ideias mais criativas, talvez iniciativas para restaurar a confiança no jornalismo e nas fontes de informação fidedignas ou exigir mudanças nos algoritmos das redes sociais para que promovam conteúdos exactos - em vez de sensacionalistas e cativantes", afirmou.

Musk apoia Trump

A tentativa de assassinato foi um teste para a plataforma X de Musk. Segundo os especialistas ouvidos pela euronews a rede social não passou o teste. O algoritmo do site promoveu publicações tanto do lado democrata quanto do lado republicano para criar um poço profundo de conspirações.

"Já era considerado um espaço inseguro para muitos", disse Ophir, acrescentando que muitos utilizadores já tinham deixado o X antes de Musk ter apoiado Trump no domingo.

Entretanto, a Meta reintegrou Trump no Facebook e no Instagram na sexta-feira, depois de ter banido as suas contas nas redes sociais em 2021, na sequência da insurreição de 6 de janeiro no Capitólio. A Meta tinha justificado a decisão dizendo que Trump, ao elogiar os desordeiros e apelar à luta, representava um risco potencial em termos de escalada de violência.

A reintegração de Trump pode levar a um aumento de seguidores, independentemente de concordarem ou não com as suas opiniões, argumenta Morris.

"Este aumento de seguidores é suscetível de amplificar o conteúdo relacionado com Trump, potencialmente impulsionando a propagação de desinformação e criando desafios para a moderação de conteúdos", afirmou.

O peso das palavras

Uma das imagens mais pungentes do comício de domingo mostra Trump de pé, após a tentativa de assassinato, com o punho no ar e o rosto manchado de sangue, gritando "luta, luta, luta".

É provável que este apelo seja descontextualizado nas redes sociais e que se espalhe rapidamente, podendo incitar a mais violência, como aconteceu no passado, disse Morris.

"É difícil estabelecer relações causais entre as declarações de um político e os acontecimentos do mundo real", disse Ophir.

Mas Ophir congratulou-se com o facto de a maioria dos democratas, incluindo o Presidente Biden, ter condenado imediatamente o tiroteio.

"Só podemos esperar que o Partido Republicano os siga na tentativa de reduzir, em vez de atiçar, as chamas nestes tempos de tensão", disse Ophir.

"Até agora, infelizmente, não é isso que estamos a ver à direita".