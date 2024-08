Requerente de asilo sírio detido após ataque com faca na Alemanha

O homem de 26 anos foi detido depois de se ter declarado responsável pelo ataque com faca que causou três mortos e oito feridos num festival em Solingen, no domingo.

Um requerente de asilo sírio foi detido depois de se ter declarado responsável pelo ataque com faca que causou três mortos e oito feridos num festival na cidade de Solingen, no domingo.

Um juiz do Tribunal Federal de Justiça de Karlsruhe, para onde o homem tinha sido transportado de helicóptero a partir de Solingen, chamou-lhe Issa al H., de 26 anos, sem revelar o apelido.

A agência noticiosa alemã dpa noticiou, sem citar uma fonte específica, que o seu pedido de asilo tinha sido recusado e que deveria ter sido deportado no ano passado para a Bulgária.

No sábado, o grupo militante Estado Islâmico (ISIS) reivindicou a autoria do ataque, sem apresentar provas. O grupo extremista afirmou no seu sítio de notícias que o atacante tinha como alvo os cristãos e que o autor dos ataques na sexta-feira à noite "para vingar os muçulmanos na Palestina e em todo o lado". A alegação não pôde ser verificada de forma independente.

O ataque de sexta-feira mergulhou a cidade de Solingen em choque e tristeza. Com cerca de 160.000 habitantes, Solingen situa-se perto de Colónia e Dusseldorf, Solingen estava a realizar um "Festival da Diversidade" para celebrar o seu 650º aniversário.

Pouco depois das 21h30 de sexta-feira, hora local, a polícia foi alertada por populares para o facto de um homem ter agredido várias pessoas com uma faca na praça central da cidade, a Fronhof. As três pessoas mortas foram dois homens de 67 e 56 anos e uma mulher de 56 anos, segundo as autoridades. Segundo a polícia, o agressor parece ter apontado deliberadamente para a garganta das vítimas.

O festival, que deveria ter decorrido até domingo, foi cancelado enquanto a polícia procurava pistas na praça isolada. Em vez disso, os residentes reuniram-se para chorar os mortos e feridos, colocando flores e notas perto do local do ataque.

"Warum?" [Porquê?], perguntava um cartaz colocado no meio de velas e ursos de peluche

Entre os que se interrogavam sobre o sucedido estava Cord Boetther, de 62 anos, comerciante em Solingen.

"Porque é que uma coisa destas tem de ser feita? É incompreensível e magoa", disse Boetther.

As autoridades tinham dito anteriormente que um rapaz de 15 anos tinha sido detido por suspeita de saber do ataque planeado e não ter informado as autoridades, mas que não era o atacante. Duas testemunhas do sexo feminino disseram à polícia que ouviram o rapaz e uma pessoa desconhecida antes do ataque a falar de intenções que correspondiam ao derramamento de sangue, segundo as autoridades.

O ataque surge no meio do debate sobre a imigração antes das eleições regionais do próximo domingo nas regiões alemãs da Saxónia e da Turíngia, onde se espera que os partidos anti-imigração, como o populista Alternativa para a Alemanha, tenham um bom desempenho. Em junho, o chanceler Olaf Scholz prometeu que o país iria recomeçar a deportar criminosos do Afeganistão e da Síria, depois de um ataque com faca perpetrado por um imigrante afegão ter provocado a morte de um polícia e quatro feridos.

O grupo militante ISIS declarou o seu califado em grande parte do Iraque e da Síria há cerca de uma década, mas atualmente não controla qualquer território e perdeu muitos líderes proeminentes. O grupo está praticamente fora das manchetes dos jornais mundiais.

Ainda assim, continua a recrutar membros e a reivindicar a responsabilidade por ataques mortais em todo o mundo, incluindo operações letais que aconteceram no Irão e na Rússia no início deste ano e que mataram dezenas de pessoas. As suas células adormecidas na Síria e no Iraque continuam a efetuar ataques contra as forças governamentais em ambos os países, bem como contra os combatentes sírios apoiados pelos EUA.