Mesmo se reafetou um regimento aerotransportado à àrea invadida pela Ucrânia, a prioridade da Rússia é avançar no leste ucraniano.

O comando militar russo reafetou elementos de pelo menos um regimento aerotransportado (VDV) da região de Zaporíjia, na Ucrânia em resposta à incursão ucraniana na região de Kursk, possivelmente num esforço para estabilizar as linhas e melhorar o comando e o controlo sobre os recrutas russos. Alguns elementos foram também reposicionados a partir da região de Kharkiv.

No entanto, isto não significa que a defesa da região de Kursk seja a prioridade absoluta para as forças russas neste momento, mais centradas nos avanços na zona de Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

É o que explica Karolina Hird, chefe-adjunta da equipa responsável pela Rússia no think tank norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW): "Estas não são consideradas áreas prioritárias da frente para os militares russos", diz. "Não temos visto reposicionamentos a partir de Pokrovsk. Porque a Rússia vai continuar a avançar para atingir o maior número possível de objetivos territoriais na região de Donetsk. E não vai descurar esse esforço com o objetivo de repelir rapidamente a incursão ucraniana em Kursk", acrescenta.

Os recentes avanços russos na direção de Pokrovsk parecem ter provocado a retirada dos ucranianos de posições limitadas a sudeste desta cidade. As forças russas não terão conseguido, com alguma probabilidade, atingir o objetivo aparente de cercar taticamente as forças ucranianas na zona.