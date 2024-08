De Euronews

Enquanto as forças ucranianas alargam o seu controlo em território russo, as forças armadas de Kiev estão a perder terreno no Donbas. A incursão de Kursk poderá desempenhar um papel político importante no desfecho da guerra ou tornar-se um pesadelo militar para ambas as partes.

Os russos e os ucranianos parecem estar a lutar em duas dimensões paralelas: ambos os exércitos em conflito reivindicam o sucesso militar em duas regiões diferentes.

Enquanto a incursão ucraniana no território russo ocidental de Kursk parece estar a ganhar terreno de forma constante, os russos estão perto de atingir o seu próprio objetivo no Donbass, depois de terem tomado a cidade de Niu-York e de terem avançado sobre um importante nó de transportes, Pokrovsk.

Na região de Kursk, as forças ucranianas estão a tentar tomar Korenovo. A queda desta cidade permitir-lhes-ia reforçar as suas defesas em território russo e construir uma "zona tampão" coerente para proteger Kharkiv e outras cidades do norte.

Essa zona tampão, declarada pelo Presidente Volodymyr Zelenskyy como o principal objetivo da incursão, seria um grande sucesso operacional para os ucranianos.

Os diferentes objetivos das duas partes conduzem a diferentes medidas de sucesso: as autoridades de Kiev estão atentas ao número de quilómetros quadrados de território russo que os seus militares controlam, enquanto as forças russas pretendem desmantelar as fortificações ucranianas que foram construídas no Donbass desde 2014.

Ambas as ofensivas estão a acontecer a velocidades diferentes: O avanço da Ucrânia na região de Kursk é atualmente mais rápido que o da Rússia no Donbass e, embora a Ucrânia possa ser forçada a retirar-se, já danificou as infraestruturas de transporte, o que poderá dificultar ainda mais a marcha da Rússia.

Influência política e diplomática

A ofensiva-surpresa da Ucrânia em Kursk levantou suspeitas em todo o mundo, mas o seu verdadeiro objetivo continua a ser um mistério.

Alguns especialistas acreditam que Kiev poderá ter tido em mente as eleições norte-americanas quando lançou o ataque.

"Uma das explicações dos ucranianos para esta operação é o facto de as eleições nos Estados Unidos estarem à porta", afirmou Joni Askola, analista militar finlandês da Universidade Charles de Praga. "Muitos parceiros e aliados da Ucrânia estão talvez a começar a insistir nesta ideia de negociações e a Ucrânia quer manter o controlo sobre o processo, caso seja forçada a negociar."

"Assim, ao tomar terras em território russo, os ucranianos mantêm o controlo do processo, tornando menos provável que sejam forçados a negociar", acrescentou Askola.

Nos próximos meses, todas as atenções estarão viradas para as eleições presidenciais nos EUA, cujo resultado terá uma influência direta no papel do mundo ocidental na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Na eventualidade de os seus aliados ocidentais os pressionarem a negociar, os ucranianos precisavam de ter um ás na manga que pudessem apresentar a todas as partes, fossem elas parceiros ou agressores, segundo os especialistas.

Outro objetivo da incursão de Kursk era afastar as tropas russas da frente sudeste. No entanto, os observadores afirmam que, até agora, Moscovo não parece ter reduzido significativamente a sua presença militar no Donbass e que Kiev ordenou a evacuação de civis da cidade de Pokrovsk - provavelmente o próximo alvo da Rússia.

Artilharia russa dispara sobre posições da Ucrânia AP/Russian Defense Ministry Press Service

Aumentar a parada?

Após o relativo sucesso obtido até agora em Kursk, poderá a Ucrânia sentir-se tentada a aumentar a parada e abrir uma nova frente junto ao mar, no sul?

As forças especiais ucranianas demonstraram ser bastante competentes em operações aquáticas, tendo infligido enormes danos à frota russa e às suas instalações costeiras, particularmente na Crimeia.

Os aliados de Kiev também reforçaram o seu arsenal anfíbio, com a Suécia, a Finlândia e outros a fornecerem-lhe armamento e lanchas rápidas.

"Em termos de logística, isto [abrir uma frente na Crimeia] poderia ser bastante complicado e exigiria muita mão-de-obra, pontões e outros materiais dispendiosos", disse Askola. "Atravessar o rio Dnipro na área de Kherson também poderia ser uma opção, mas também exigiria muitos recursos."

Independentemente dos próximos passos, a Ucrânia assumiu o controlo do território russo.

É a primeira vez desde 1941 que um exército estrangeiro viola o solo russo, o que poderá ter um efeito duradouro no espírito dos aliados da Ucrânia e do próprio povo russo, mesmo que Kiev acabe por ser forçada a retirar.

O presidente Zelenskyy afirmou que a incursão em Kursk provou que as supostas linhas vermelhas de retaliação do Kremlin são um bluff, acrescentando que a Ucrânia não teria tido necessidade de invadir fisicamente o território russo se os seus aliados não a tivessem proibido de utilizar as suas armas para atingir alvos em solo russo à distância.

Segundo Askola, é muito provável que a Ucrânia tenha destruído as importantes pontes de Seym em Kursk com bombas guiadas fornecidas pelo Ocidente e lançadas por aviões ucranianos de fabrico soviético.

"Embora seja improvável que tenham utilizado o F16 recentemente entregue para atacar diretamente as pontes, não podemos excluir que o F16, armado com mísseis ar-ar AMRAAM, possa ter sido utilizado para proteger as operações dos MiG 29 ou dos Sukhoi 27 (aviões intercetores russos)", afirmou.

Kiev também terá sido ajudada na sua ofensiva pela Legião da Rússia Livre - uma unidade paramilitar de cidadãos russos sediada na Ucrânia que se opõe ao regime do presidente Vladimir Putin e à sua invasão da Ucrânia.

Ucrânia destruíu pontes de Seym na região de Kursk, na Rússia AP/Ukrainian Defence Ministry Press Office

"Operações como a incursão de Kursk e também, por exemplo, a tentativa de golpe de Prigozhin no ano passado são exemplos que demonstram que a Rússia é realmente difícil de controlar e que o regime de Putin não consegue controlar a Rússia ou, pelo menos, não tem tanto controlo como tenta mostrar ao mundo e à sua própria população", afirmou Askola.

Até à data, o Kremlin tem vindo lentamente a reforçar a sua defesa contra os ataques ucranianos ao seu território, mas ainda não se manifestou nada de importante. No entanto, muitos analistas não excluem uma retaliação russa com uma força renovada, que pode mesmo envolver outra mobilização de militares em reserva.

"A Rússia poderia potencialmente mobilizar mais 300 mil pessoas", disse Askola. "Isso, claro, faria uma grande diferença". "A curto prazo, seria muito mau para a Ucrânia. A longo prazo, poderia acelerar a queda de Putin na Rússia", acrescentou.