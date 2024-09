Os Jogos Olímpicos de Paris vão impulsionar a economia francesa?

Terminados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, a França tem de pagar mais de oito mil milhões de euros por ter acolhido o maior evento desportivo do mundo. Será que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris vão impulsionar a economia francesa?

A organização dos Jogos Olímpicos terá custado cerca de oito mil milhões de euros, embora apenas cerca de dois mil milhões de euros tenham sido provenientes de despesas nacionais. O resto veio do Comité Olímpico Internacional (COI) e de patrocinadores privados.

Se o custo final se mantiver nesse patamar, Paris acolherá os Jogos de verão mais baratos das últimas décadas - os anteriores Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 custaram mais de 12 mil milhões de euros, de acordo com o COI.

Isto deve-se ao facto de a capital francesa ter utilizado quase exclusivamente os recintos existentes em vez de construir novos.

Quanto é que os Jogos trarão à economia do país?

Embora ainda seja muito cedo para dar um número preciso, os primeiros dados já são encorajadores, de acordo com a Choose Paris Region, a agência de desenvolvimento económico e turístico da capital.

"O que é positivo é que tivemos mais 500.000 turistas do que no verão passado. E isso, como é óbvio, tem um impacto económico definitivo. Houve mais turistas internacionais do que esperávamos. Por isso, também aqui, a clientela tende a gastar mais", afirma Alexandra Dublanche, presidente da Choose Paris Region.

"Os turistas são maioritariamente britânicos, americanos e alemães. Mas também estamos a assistir a um aumento dos turistas asiáticos que regressam após a pandemia da covid-19, com um aumento de 7% nos próximos meses", explicou à Euronews.

De acordo com o Centro de Direito e Economia do Desporto (CDES), o evento poderá gerar entre 6,7 mil milhões e 11 mil milhões de euros em benefícios financeiros para a região de Paris, cujos números exatos serão divulgados dentro de alguns meses.

Estes benefícios poderão também produzir efeitos de arrastamento a longo prazo.

"Quanto aos benefícios futuros, as perspetivas são bastante encorajadoras. Estamos a assistir a um aumento das reservas aéreas de mais 7% em outubro e mais 6% em novembro, em comparação com 2023, apesar de o ano passado já ter sido um ano muito positivo com o Campeonato do Mundo de Rugby", afirmou Alexandra Dublanche.

A região de Paris gastou cerca de 500.000 milhões de euros no total para a organização dos Jogos de verão.

Na terça-feira, o Banco de França confirmou as suas previsões para o terceiro trimestre, com um crescimento da atividade económica estimado em "cerca de 0,4%", em parte graças aos Jogos Olímpicos.

Em comparação, o segundo trimestre do ano registou um aumento de 0,2% da atividade económica.