Parlamento Europeu prepara-se para confronto entre Orbán e líder da oposição húngara

Animado pelo resultado bombástico de uma sondagem de opinião que mostra que o seu partido, com seis meses, está próximo do Fidesz de Orbán, que governa a Hungria desde 2010, o líder da oposição Péter Magyar planeia colocar o primeiro-ministro nacionalista na berlinda no Parlamento Europeu.

O líder da oposição húngara, Péter Magyar, vai estar frente a frente com Viktor Orbán na próxima semana pela primeira vez, desde o resultado das eleições de junho para o Parlamento Europeu, que parece ser o primeiro desafio sério ao domínio de 14 anos do partido de direita do primeiro-ministro, o Fidesz.

Magyar, um antigo membro conservador do Fidesz, será ajudado pelas últimas sondagens da empresa de sondagens Medián, que mostram que o apoio interno ao seu partido Respeito e Liberdade (Tisza) subiu para 39% entre os eleitores decididos, apenas quatro pontos atrás do Fidesz.

Viktor Orbán - elogiado pelo candidato à presidência dos EUA Donald Trump esta semana como "um dos homens mais respeitados" e uma "pessoa dura, inteligente" - deverá discursar no Parlamento Europeu a 18 de setembro para apresentar a agenda da presidência semestral do seu país no Conselho da UE, depois de lhe ter sido negada a oportunidade em julho, no que alguns entenderam como uma afronta.

O apoio de Trump dificilmente melhorará a posição do líder nacionalista centro-europeu e arqui-crítico de "Bruxelas" entre os eurodeputados de esquerda e centristas, e Orbán deverá enfrentar um interrogatório, sobretudo por ter aproveitado os primeiros dias da presidência húngara das negociações intergovernamentais para embarcar numa "missão de paz" a Kiev, Moscovo e Pequim.

No sábado passado, durante um evento anual do partido no sul da Hungria, Orbán respondeu a perguntas não programadas dos jornalistas e, quando lhe perguntaram se tencionava falar com Magyar em Estrasburgo, respondeu que estava "à disposição de todos os representantes do Parlamento Europeu".

O primeiro-ministro húngaro, que se encontra em Estrasburgo para responder a perguntas sobre as prioridades legislativas da Hungria durante a sua presidência do Conselho, poderá também ser questionado sobre a decisão do seu governo de facilitar a entrada de cidadãos russos e bielorrussos e sobre a ameaça de enviar os requerentes de asilo diretamente para Bruxelas.

Mas talvez a pergunta mais incisiva possa ser feita por Magyar, que lidera atualmente um contingente húngaro de sete elementos no Partido Popular Europeu (PPE), o maior grupo político com sede em Estrasburgo e antiga casa do Fidesz, cuja dúzia de eurodeputados domina agora o novo grupo Patriotas pela Europa de Orbán.

"Estarei presente e enviar-vos-ei as perguntas com antecedência para que tenham tempo de se preparar", afirmou Magyar no final de agosto, numa publicação nas redes sociais.

Uma fonte do PPE confirmou à Euronews que o grupo tenciona garantir que Magyar terá a palavra depois do discurso de abertura de Orbán e das respostas iniciais dos líderes do grupo.

As próximas eleições gerais na Hungria devem realizar-se até 2026 e o Tisza comprometeu-se recentemente a duplicar o salário mínimo nacional para o equivalente a 1.350 euros a partir do ano seguinte, ao mesmo tempo que tributa os oligarcas e recupera o que Magyar afirmou esta semana serem milhares de milhões que "desaparecem do orçamento através da corrupção, contratos públicos inflacionados e investimentos inúteis".

A intervenção de Magyar em Estrasburgo, na próxima semana, pode revelar-se uma salva de abertura no que promete ser uma longa e amarga campanha eleitoral entre o Fidesz e o Tisza. O facto de a sondagem do Medián ter colocado o extravagante Partido do Cão com Duas Caudas em terceiro lugar, juntamente com o ultranacionalista Nossa Pátria, só serve para sublinhar a ausência de qualquer outra oposição credível no país.